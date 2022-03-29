12 танків і 10 БМП знищено: на Донбасі ЗСУ відбили 7 ворожих атак
29 березня 2022 , 07:14Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ вібили 7 ворожих атак. Українські захисники знищили 12 танків та 10 БМП.
ЗСУ знищили також 3 одиниці автомобільної техніки окупантів. Вороги зазнали і живих втрат.
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Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі,
– мовиться в повідомленні.
Українська авіація за добу 28 березня збила: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети.
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