Військова операція ЗСУ на Зміїному та план Маршалла для України: основне за 120 день війни

Протягом 120 днів українські захисники та захисниці протистоять російським агресорам. Найзапекліші бої відбуваються на Півдні, а також Сході України.

24 канал зібрав найважливіші події дня в одному матеріалі. Читайте про головне з фронтів – як політичного, так і воєнного – нижче.

До теми Ворог спробував атакувати Одещину ракетами, вибух у Скадовську: основне за 119 день війни

04:38 Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на саміті "Великої сімки" говоритимуть про Україну. Зокрема про план Маршалла для нашої держави. За його словами, відбудова України буде завданням поколінь.

03:14 Збройні Сили України на острові Зміїному продовжують військову операцію з ураження противника. Вдалось знищити ракетно-гарматний комплекс ворога. Ситуація в операційній зоні на Миколаївсько-Херсонському напрямку складна, проте – контрольована.

02:09 У Великій Британії заявили, що темпи наступу росіян на Україну сповільняться. Борис Джонсон назвав приблизний термін, коли саме це може статися. Інформацію йому надала розвідка.

Росія може дійти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед, тому що вона вичерпала свої ресурси. Джонсон заявив, що тоді треба допомогти українцям змінити динаміку.

00:17 Володимир Зеленський під час звернення закликав зупинити "диявольську армаду" Росії. Президент пояснив, що нам потрібен паритет на полі бою.

00:16 Вдруге лунала повітряна тривога. На Харківщині та Дніпропетровщині знову лунали вибухи.