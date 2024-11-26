Міноборони розслідує причини несправностей 120-міліметрових мін

Міністерство оборони України вже три тижні розслідує інциденти з нештатним спрацюванням 120-міліметрових мінометних мін. Попри брак публічних коментарів, відомство активно працює у закритому режимі, щоб забезпечити безпеку та оперативність заходів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. Наразі ці міни не видають бойовим підрозділам до завершення розслідування.

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Боєприпаси вилучили з використання

Заради безпеки особового складу Міноборони тимчасово припинило використання проблемної партії боєприпасів у Силах оборони. Наразі всю партію вилучили для досліджень, а натомість Сили оборони отримують міни імпортного виробництва.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії вказують на кілька можливих причин: неякісні порохові заряди та порушення умов зберігання, які призвели до пошкодження боєприпасів.

У зв’язку з цим Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Після завершення розслідування планують ухвалити кадрові рішення щодо відповідальних осіб.

Міністерство оборони, як замовник озброєння, співпрацює з Міністерством стратегічних галузей промисловості – виконавцем держзамовлення.

Для вдосконалення контролю якості вже визначено низку заходів: посилення моніторингу умов зберігання та покращення процедур перевірки на всіх етапах від виробництва до постачання на фронт.

Додатково міжвідомча комісія перевірить міни інших калібрів, щоб оцінити дотримання стандартів якості виробництва, зберігання та експлуатації. У Міноборони запевнили, що безпека військових і оперативне розв'язання проблем залишаються пріоритетом.