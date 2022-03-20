127 гектарів родючого ґрунту винищено за добу: на Вінниччині паліїв трави назвали диверсантами

В екосистемах Вінниччини на ранок 20 березня надзвичайники загасили 77 пожеж. Через паліїв за добу було винищено 127 гектарів родючого ґрунту.

Рятувальники наполегливо просять розглянути такі пожежі не як окрему подію, а як компонент війни. Він впливає на створення негативного фону і тилу, а також розцінюється як диверсія.

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"Це тоді, коли в нашій країні війна! Це тоді, коли абсолютно весь особовий склад несе службу в посиленому режимі!" – зазначили у Вінницькій ОВА.



Гасять підпал трави / Фото телеграм Вінницька ОДА (ОВА)

Крім того, колектив рятувальників вінницького гарнізону вкотре звертається до свідомих вінничан. Якщо бачите будь-яких підозрілих людей, які без жодних підстав зупиняються в полях чи біля сухостою, негайно повідомляйте в поліцію за номером 102. А якщо помітили дим та полум’я, одразу дзвоніть до рятувальників за номером 101.

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