"Прибув через 2 хвилини після прильоту": командир 128-ї бригади запізнився на нагородження

У п'ятницю, 3 листопада, росіяни завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї бригади на Запорізькому напрямку. За даними ЗМІ, комбриг запізнився на нагородження і прийшов уже після прильоту.

Журналісти з посиланням на власні джерела в 128-ї бригаді повідомили, що комбриг Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі.

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Комбриг 128-ї бригади запізнився на нагородження

Так, за даними ЗМІ, військовослужбовці чекали комбрига понад пів години, а тоді стався приліт, внаслідок якого є загиблі та поранені.

Один з наших співрозмовників зазначив, що спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 стався російський удар. Комбриг прибув буквально через 2 хвилини після прильоту,

– пише hromadske.

Додає, джерело також відзначило, що окупанти слідкували за бійцями 128-ї бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Проте окупанти "помилилися і влучили в будівлю позаду військових", ближче до дороги.

І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі "200-ті". А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який попав "Іскандер". Завдяки цьому жертв трохи менше,

– стверджує одне з джерел.

Також співрозмовник зазначив, що багато військових отримали поранення від уламків.

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Скільки українських захисників загинуло

У 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді повідомили, що внаслідок ракетного удару загинули 19 бійців.

Також наголосили, що наразі проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії.

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