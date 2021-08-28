13 обстрілів менш ніж за добу: подробиці цинічного удару бойовиків на фронті

Проросійські бойовики атакують та влаштовують провокації на Донбасі. Зокрема, 28 серпня зафіксували 13 обстрілів у різних населених пунктах.

В ООС оприлюднили інформацію станом на 17:00 28 серпня. Що відбувалося після – офіційно наразі невідомо.

До теми Внаслідок обстрілу біля Авдіївки постраждали 8 військових

"Від початку цієї доби (28 серпня – 24 канал) зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню", – зауважили в ООС.

Де вороги обстрілювали

У Красногорівці бойовики двічі вели вогонь з мінометів 120 калібру та станкових протитанкових гранатометів.

бойовики двічі вели вогонь з мінометів 120 калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Троїцького використовували міномети 82 калібру, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

використовували міномети 82 калібру, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки українські позиції обстріляли тричі з мінометів 120 калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

українські позиції обстріляли тричі з мінометів 120 калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Водяне – населений пункт біля Донецька. Окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82 калібру.

– населений пункт біля Донецька. Окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82 калібру. У Травневому бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Луганського використовували двічі станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Окупанти вже не вперше ігнорують домовленості, досягнуті ще 22 липня 2020 року.

Варто зауважити, що на межі Луганської та Донецької областей пролітав ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Він перетнув лінію розмежування.

Що відомо про постраждалих

Травми отримали 8 українських військовослужбовців. З них 4 – осколкові, а ще 4 – бойові. Усім надали першу медичну допомогу та госпіталізували. Наразі їхній стан здоров'я задовільний.

Українці не мовчали

В ООС зауважили, що українські захисники дали адекватну відповідь на обстріл окупантів. Це змусило ворога зупинитись. Про порушення з боку проросійських бойовиків вже повідомили Спільний центр з контролю та координації.

Текст публікації Операції Об'єднаних сил:

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення Операції Об'єднаних сил станом на 17:00 28 серпня 2021 року

Слава Україні!

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку цієї доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметри. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілу четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників – задовільний.

Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 112 вибухонебезпечних предметів.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Слава Україні!