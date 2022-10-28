13 відбитих атак, посилення ворога на правому березі Дніпра: головне від Генштабу

28 жовтня 2022 , 07:20
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили 13 атак ворога на лінії фронту, окупанти не припиняють наступати на Бахмутському та Авдіївських напрямках.

У ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомили про актуальну ситуацію на усіх напрямках фронту. 

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За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар'їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська