13 відбитих атак, посилення ворога на правому березі Дніпра: головне від Генштабу
28 жовтня 2022 , 07:20Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники відбили 13 атак ворога на лінії фронту, окупанти не припиняють наступати на Бахмутському та Авдіївських напрямках.
У ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомили про актуальну ситуацію на усіх напрямках фронту.
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За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар'їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.