Вибухи в Мелітополі та знищений склад ворога в Чорнобаївці: основне за 130 день війни

Вже більше ніж 4 місяці ЗСУ дають відсіч ворогам, які прийшли з війною на українську землю. Російським агресорам сміливо протистоять українські оборонці на всій лінії фронту.

Найбільші протистояння відбуваються на Сході та Півдні України. Найголовніші події 130 дня війни – читайте нижче.

До теми Звільнення Іванівки, обстріл Слов'янська: основне за 129 день війни

05:22 У тимчасово окупованому Мелітополі люди почули вибухи. Ймовірно, атакували аеродром, де базуються окупанти.

03:24 У російському Бєлгороді вкотре пролунали гучні "хлопки". Після них над містом скупчились хмари диму.

03:20 Українські захисники звільнили Іванівку на Херсонщині. Російські окупанти намагалися її відбити, але вчергове зазнали нищівних втрат. Також ЗСУ знищили склад у Чорнобаївці.

На лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Російські окупанти – скуті в можливостях маневру на суходолі. Тому вони намагаються тиснути з повітря.

03:11 На Херсонському напрямку російські окупанти готуються вставати в оборону. За словами радника Офісу Президента Олексія Арестовича, їхнє угруповання – приречене.

00:57 Українська авіація активно нищить російських окупантів на всіх напрямках. За добу 2 липня вони спопелили 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління загарбників.

Також українські захисники знищили купу ворожої техніки. Загалом вони здійснили майже 15 вильотів.

00:30 Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що росіяни мріють повністю контролювати Чорне море. Тому наразі вони планують щонайменше повністю захопити Херсонську область, а якщо вдасться, то розвивати наступ на Миколаїв та Одесу.

00:21 Під час повітряної тривоги на Одещині знову пролунав вибух. Відомо про потрапляння ракети.