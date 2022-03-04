137 дітей з Білоцерківського дитячого будинку-інтернату евакуйовано до Польщі

З Білої Церкви проведено евакуацію персоналу з підопічними закладу стаціонарного догляду системи соціального захисту.

Про це в офіційному телеграм-каналі розповів Олексій Кулеба.

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Він зазначив, що всього із дитячого будинку-інтернату евакуйовано 137 дітей. Кількість персоналу, яка покинула місто, не уточнюється.

На контролі організація та здійснення заходів щодо евакуації та транспортуванні відповідних категорій осіб, – йдеться у повідомлені.

Обстріли Білої Церкви

Нагадаємо, що обстріли Білої Церкви розпочалися ввечері 28 лютого. Тоді місто пережило ракетний удар. Внаслідок обстрілу зруйновано 3-поверховий гуртожиток. Загоряння будівлі не було, однак під завалами опинились люди. Їх успішно деблокували.

Пізніше, 2 березня, у місті пролунали два вибухи. Це пояснюється тим, що рашистам не вдається захопити Київ й вони нищать усе, що зустрічається на їхньому шляху.



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