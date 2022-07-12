Вибухи у Харкові та Миколаєві, десятки знищених окупантів на Півдні: основне за 139 день війни

В Україні триває 139 доба повномасштабного російського вторгнення. Наші захисники та захисниці роблять все можливе, щоб ми стали на крок ближчими до перемоги над ворогом.

Найзапекліші бої тривають на Сході та Півдні нашої держави. Про головні події 12 липня читайте у матеріалі 24 каналу.

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04:32 Невдовзі сирени чули вже по всій території України. Всеукраїнська повітряна тривога лунала близько години.

04:13 На Миколаївщині пролунала повітряна тривога. Під час неї в обласному центрі пролунали вибухи. Про це повідомили як місцеві мешканці, так і мер Олександр Сєнкевич.

03:54 Олексій Арестович припустив, як Захід може відреагувати на потенційний ядерний удар росії. На думку радника глави Офісу Президента, у країні-агресорці чудово розуміють, що удар у відповідь буде блискавичним. Ба більше, Захід дізнається про можливий удар завдяки вдалій роботі розвідки. Тож однозначно вживатиме заходів для власного захисту.

03:34 У Харкові пролунала повітряна тривога. Практично відразу ж у місті чули вибухи. Тож слід бути максимально обережними та не ігнорувати сповіщення про ймовірну загрозу.

02:39 В ОК "Південь" розповіли про успіхи наших військових у регіоні за минулу добу. ЗСУ вдалось добряче понищити як живу силу ворога, так і його техніку та склади, зокрема:

1 танк Т-72Б3,

2 бойові машини піхоти БМП-2,

1 бойову машину десанту БМД-2К,

1 десантний бронетранспортер БТР-Д,

52 окупантів,

гаубицю "Мста-Б",

міномет,

ще 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

склад з боєприпасами в Новій Каховці.

02:15 У небі над білоруссю помітили російський літак-навідник А-50. Зауважимо, що востаннє про нього повідомляли 4 квітня. Саме повітряне судно піднялось у повітря 10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах.

01:40 ЗСУ напередодні знищили склад російських загарбників у Новій Каховці. Від цього в окупантів буквально запалало. Про це свідчать коментарі у місцевих телеграм-каналах. Там користувачі без цензури розповіли все, що вони думають про бійців країни-агресорки.

01:12 Російські загарбники, яким вдалось захопити Сєвєродонецьк, наразі проводять перепис населення у місті. Зі слів місцевих, з якими вдалось поспілкуватись 24 каналу, там усе ще живуть тисячі українців.

01:05 У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили удар по фрегату "Адміралу Ессену", що стався ще у квітні. Згідно з даними відомства, тоді вороже судно зазнало серйозних пошкоджень.

00:16 Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів про вплив ракетних установок HIMARS на війну. Він підкреслив, що вони посприяли тому, щоб російські бійці відійшли від лінії фронту.

00:00 Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в регіоні. Він підкреслив, що російські бійці намагаються "дотиснути" область. Але досягнути успіху їм не вдається.