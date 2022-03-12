З 14 гуманітарних коридорів запрацювали 9, – Верещук
За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, з 14 гуманітарних коридорів, про які була домовленість, спрацювали 9, З небезпечних зон ведення бойових дій вдалось евакуювати 13 тисяч осіб.
Про це віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій розповіла під час брифінгу. Вона перерахувала, які коридори спрацювали, а які ні та чому це сталось.
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Які гуманітарні коридори відкрили:
- Суми: допомогли близько 8 тисячам людей.
- Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велика Писарівка: виїхало близько 3 тисяч людей.
- Київська область: частково спрацював. Ворзель та Ірпінь – не спрацював. З Бучі вивезли майже тисячу людей.
- З Гостомеля вивезли 600 осіб.
Коридор з Енергодара не спрацював
Тим часом коридор у Запорізькій області, а саме з Енергодара, не спрацював. Верещук розповіла, що колону гуманітарного вантажу зупинили у Василівці і російські окупанти не пропустили її далі.
Зараз колона залишилась там ночувати і вранці знову поїде до місця свого призначення,
– зауважила Верещук.
Віцепрем'єрка також додала, що напередодні до міста прибув гуманітарний вантаж, проте його частково розікрали окупанти.
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Дивіться брифінг Ірини Верещук: