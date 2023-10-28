2 тисячі доларів за маршрут у нікуди: прикордонники затримали 14 порушників кордону

Правоохоронці затримали 14 порушників. Вони намагалися незаконно перетнути державний кордон біля населеного пункту Окни Одеської області.

Виявили порушників за допомогою спеціальних дронів. Кадри з "невдалої прогулянки" опублікували у мережі.

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Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж неподалік населеного пункту Окни, що на Одещині. Усі вони зв'язувалися в інтернеті з організаторами, які за $2000 вказували їм маршрути руху,

– мовиться у повідомленні.

У ДПСУ пояснили, що стосовно осіб складено протоколи про адмінправопорушення.

Прикордонники виявили людину-матраца

На пункті пропуску Рава-Руська виявили людину-матраца. Ні, це не новий супергерой, а чоловік, який вирішив незаконно перетнути кордон.

"Юнак намагався у незаконний спосіб уникнути проходження прикордонного контролю, оскільки не мав законних підстав для виїзду за межі України. Хлопець сховався у спальному відділенні кабіни вантажного автомобіля, яким керував його батько – 44-річний громадянин України", – мовиться у повідомленні.

Однак фортуна повернулася до людини-матраца іншим боком. Тепер його чекає відповідальність за свої дії. Зокрема, за спробу незаконного перетину кордону. Окрім того, у діях людини-матраца ознаки "ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період".