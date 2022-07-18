Обстріл Миколаєва ракетами C-300, усунення Венедіктової і Баканова: основне за 144 день війни

Українська армія 144 днів бореться з ворожими військами, які намагаються окупувати нашу територію. Оборонці дають відсіч загарбниками: найважчі бої – у Східній операційній зоні.

24 канал зібрав в одному матеріалі головні події 144 дня протистояння. Дізнайтесь більше про те, що відбувалось на різних фронтах – воєнному та політичному.

До теми ЗСУ розбили гордість путіна, якій заздрили в НАТО, – екскомандувач Сухопутних військ Польщі

23:51 У Курській області росії окупанти анонсували бойові навчання, а вже через 20 хвилин виникла пожежа на промисловому підприємстві. Водночас місцеві мешканці скаржаться на "бавовну". Чи пов'язані ці 3 події між собою, поки невідомо.

22:24 Вечірнє звернення Володимира Зеленського. Головні тези

усунення Баканова та Венедіктової пов'язане з великою кількістю зрадників серед прокурорів та співробітників СБУ, які після початку повномасштабного вторгнення залишилися на тимчасово окупованих територіях та працюють на ворога;

президент закликав комісію з обрання голови САП завершити конкурс та призначити переможця. Також закликав провести конкурс на посаду голови НАБУ;

росія запустила на територію України вже понад 3 тисячі ракет.

Вечірнє звернення Зеленського: дивіться відео

22:19 Посольство України в Ізраїлі повідомило, що росія проплатила антиукраїнські протести в країні.

21:55 Президент Туреччини Ердоган та російський диктатор путін планують 19 липня зустрілися в Ірані.

21:54 Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генеральної прокурорки і призначив виконуючим обов'язки її заступника Олексія Симоненка.

Також за статтею Дисциплінарного кодексу ЗСУ про невиконання службових обов'язків усунено голову СБУ Івана Баканова на час службового розслідування.

21:51 росіяни обстріляли Печеніги на Харківщині: один чоловік загинув, ще один – поранений.

21:30 Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, окупанти з мінометів обстріляли Білопільську громаду. Пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства.

21:15 Президент Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глава держави подякував за оборонну підтримку, але наголосив, що після російських терактів не можна послаблювати санкції проти росії, а тільки посилювати.

21:06 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Збройні Сили точними ударами знищили низку складів боєприпасів окупантів та командний центр. Через це зменшилася кількість ворожих обстрілів.

20:55 Парламент Канади вирішив викликати главу МЗС та міністра природних ресурсів, щоб почути пояснення щодо рішення передати Німеччині турбіну "Північного потоку-1". Також на засідання, яке повинне відбутися днями, хочуть запросити послів України, Німеччини та ЄС.

20:36 Голова Луганської ОВА повідомив, що російські пропагандисти створили черговий фейк про "біолабораторію". Нею виставили відому на всю Європу фармакологічну компанію "МІКРОХІМ" у Рубіжному.

19:57 У селі Мала Мочулка, що на Вінниччині, зустріли загиблих від російської ракети маму із сином. Люди у селах зустрічали траурний кортеж на колінах.

Водночас стало відомо, що постраждалого унаслідок атаки 8-річного Романа Олексіва з опікового центру у Львові відправлять на лікування у Польщі.

19:11 Українські військові почали навчання з керування німецькими зенітками Gepard. У Міноборони Німеччини кажуть, що зенітні танки вже готові для передачі Україні, а місцеві депутати кажуть, що виробник модернізував їх для зручнішого транспортування.

18:57 Радник президента США з питань нацбезпеки Дейк Салліван заявив, що росіяни протягом місяці двічі їздили в Іран і на аеродромі Кашан оглядали безпілотники, які москва хоче придбати у Тегерана. За його словами, Іран готовий продати росії кілька сотень безпілотників, зокрема ті, які можуть переносити високоточні ракети.

18:52 Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на інформацію щодо наказу путіна захопити всю Харківщину. Подоляк наголосив, що єдиним завданням окупантів є вбивати та знищувати, що доводить їхня тактика випаленої землі – не маючи сил захопити території, вони просто їх знищують.

18:43 Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти в місті ходять по квартирах мешканців з проукраїнською позицією та погрожують їм депортацією.

18:38 Зведення Генштабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 18:00. Головні тези:

росіяни ведуть повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівщини та Сумщини;

окупанти намагаються захопити Сіверськ та наступати на Бахмут і докладають до цього всіх зусиль;

ворог вів штурмові дії поблизу Григорівки, однак зазнав втрат і відступив. Штурмові дії на Бахмутському напрямку теж виявилися провальними для окупантів;

росіяни намагалися покращити своє тактичне становище в районах Михайлівки, Павлівки та Новомихайлівки, однак зазнали втрат і втекли;

на Півдні загарбники проводять повітряну розвідку, тому є загроза ударів по критичній інфраструктурі регіону.

18:13 У Міністерстві економіки розповіли, що завдяки програмі компенсацій витрат на заробітну плату понад 4 400 роботодавців взяли на роботу 7 400 внутрішньо переміщених осіб.

17:54 Заступник глави російської ради безпеки дмітрій медведєв відзначився черговими погрозами у бік України. Мовляв, удар ЗСУ по Кримському мосту "стане судним днем" для нашої держави.

17:20 У селищі Якимівка поблизу окупованого Мелітополя прогриміли вибуху. Наразі українська влада встановлює, що стало причиною гучних вибухів.

16:50 Командувач британської армії Тоні Радакін заявив, що росія у війні проти України втратила 50 000 солдатів, які загинули або отримали поранення. Він сказав, що ворог втратив третину своєї сухопутної боєздатності.

15:22 Українські військові знищили ворожу групу солдатів під Слов'янськом. Нашим воїнам вдалось ліквідувати групу солдат 18 кулеметно-артилерійської дивізії збройних сил росії.

15:19 Окупанти атакували населені пункти на лінії зіткнення у Запорізькій області. Ворог вів вогонь з реактивних систем залпового вогню. Також вибухи прогриміли на Херсонщині.

15:07 Унаслідок обстрілу Вінниці загинув журналіст Володимир Даценко. Чоловік також був волонтером та добровольцем.

14:54 У Харківській області від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 959 цивільних громадян. Серед жертв окупантів – 47 дітей.

14:33 Українському нацгвардійцю вдалося збити ворожий Су-25 на Запорізькому напрямку. 19-річний строковик знищив російський Су-24 з ПЗРК "Ігла".

13:41 Лише за 38 годин рятувальникам вдалось загасити масштабну пожежу на "Южмаші" у Дніпрі. Досі не можуть знайти одну людину, яка була на підприємстві під час удару. Обстріл забрав життя 3 людей, семеро потерпілих досі перебувають у лікарнях.

13:36 У поліції Кременчука оприлюднили перші кадри після моторошного обстрілу торгового центру "Амстор" 27 червня.

Перші хвилини під час обстрілу Кременчука / Відео Олександра Борзенка:

13:12 російські військові продовжують завдавати удари по Зміїному. У Силах оборони кажуть, що таким чином окупанти намагаються показати, що тримають начебто контроль над островом, а також хочуть не дозволити там розгорнути український гарнізон. Свою техніку загарбники забрати зі Зміїного не можуть, проте і лишати її там не можуть.

12:41 У Defence Express кажуть, що в росії незабаром може бути "снарядний голод". Це стане можливим завдяки ефективним ударом ЗСУ по складах боєприпасів. З іншого боку росіяни вже не так активно виробляють снаряди.

12:08 У СБУ розповіли деталі про затримання колишнього керівника СБУ в Криму Олега Кулінича. Він співпрацював з окупантами те передавав їм секретну інформацію. Куліничу повідомили про підозру у державній зраді. Також екскерівник управління Служби безпеки сам брав участь в організації, що займалась підривною діяльністю.

11:12 У Пентагоні не побачили ознак того, що Україна може вивозити надану зброю контрабандою. США не відстежують надану техніку та озброєння, проте переконані їх використовують виключно ЗСУ.

09:54 На Донеччині окупанти продовжують атакувати освітні заклади. Так в Костянтинівці під ворожий вогонь потрапив медичний коледж, а в Торецьку – школа та дитсадок.

09:21 З 24 лютого до 17 липня вороги втратили 38 300 військових у війні в Україні. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 160 загарбників.

Втрати ворога в техніці:

танків – 1684 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин – 3879 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 846 (+0) одиниць,

РСЗВ – 248 (+1) одиниць,

засоби ППО – 110 (+1) одиниць,

літаків – 220 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1),

крилатих ракет – 166 (+4),

кораблів /катерів – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) одиниць,

спеціальної техніки – 68 (+0).

09:00 У російському міноборони анонсували нові удари по українських міст. росіяни цинічно брешуть про розташування українських позицій у цивільних об'єктах. Мовиться про такі міста, як Харків, Одеса, Слов'янськ та Соледар.

08:44 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська вночі вдарили по 2 промислових підприємствах у Миколаєві. Після "прильотів" почались пожежі.

А в пресцентрі Сил оборони Півдня України зазначили, що ворог гатив по місту ракетами з С-300. Випустили близько 10 ракет.

Наслідки удару по Миколаєву / Фото ДСНС:

08:28 Олексій Арестович пояснив, чи можливий удар по Кримському мосту. Радник голови Офісу Президента зазначив, що це – цілком законна ціль, адже міст частково побудований в територіальних водах України. Проте наразі в ЗСУ для атаки немає технічних можливостей.

07:44 На Слов'янському та Бахмутському напрямках ЗСУ відбили кілька атак росіян. Наші оборонці дали відсіч ворогу, коли він проводив розвідку боєм біля Білогорівки та Берестового. Також росіяни зазнали втрат після спроби штурму у напрямку Верхньокам'янки та Івано-Дар'ївки.

06:20 В Інституті вивчення війни вважають, що путін міг віддати наказ про взяття під контроль міста Харкова та окупацію решти частини Харківської області. І це, кажуть фахівці, попри невелику ймовірність реалізації цього задуму.

05:48 ЗСУ знищили склад окупантів та мінібазу на Донбасі. Про це повідомив спікер Донецької ОВА Сергій Братчук. Мовиться про вибухи у селі Скаргівка на Луганщині та місті Чистякове на Донеччині.

04:20 У Миколаєві під ранок пролунали близько 10 потужних вибухів. Ракети запускали з окупованої території Херсонщини. За попередньою інформацією, у місті почались пожежі.

04:18 На Півдні ЗСУ знищили кілька десятків окупантів та техніку ворога. Біля Олександрівки під час ведення повітряної розвідки ворог втратив безпілотник "Ланцет".

03:15 У Харкові одразу після сигналу про повітряну тривогу пролунали вибухи. Після "прильотів" місцеві жителі повідомили про пожежі. Запускали ракети з Бєлгорода.

01:05 В окупованому Алчевську було чути вибухи. За даними російської пропаганди, вдарили з HIMARS.

00:45 У Сумській ОВА відреагували на заклики деяких мерів області виїжджати з міст на вихідні. Там зазначили: небезпека у 20-кілометровій прикордонній зоні завжди існує. Проте причин для зайвих хвилювань немає.

00:17 За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни не можуть повністю встановити контроль над Луганською областю. Окупанти ще не виконали свого основного завдання – взяти трасу Лисичанськ – Бахмут.