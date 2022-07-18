ЗСУ знищили склад росіян у Новій Каховці, наступ ворога на Бахмут: основне за 145 день війни

Вже протягом 145 днів ЗСУ дають відсіч ворогам. Найзапекліші бої відбуваються на Сході та Півдні.

Головні події 145 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі.

До теми Обстріл Миколаєва ракетами C-300, усунення Венедіктової і Баканова: основне за 144 день війни

19:03 Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради постанову про звільнення голови СБУ Івана Баканова. Відповідна постанова до парламенту надійшла 18 липня. Зеленський відсторонив Баканова 17 липня.

19:01 У Генштабі ЗСУ під час вечірнього зведення повідомили ситуацію на фронті. Окупанти продовжують здійснювати обстріли позицій ЗСУ:

на Донецькому напрямку окупанти не полишають спроб наступу на Сіверськ та Бахмут;

на Слов'янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне становище у напрямку Ізюм – Барвінкове.

на Харківському напрямку зусилля ворога зосереджені на тому, щоб не допустити просування українських військ у бік державного кордону з росією;

загарбники активізували ведення бойових дій на Авдіївському напрямку;

на Південнобузькому напрямку окупанти прагнуть зробити все, щоб не допустити контрнаступу ЗСУ.

18:24 ЗСУ завдали ударів по складах ворога в тимчасово окупованій Новій Каховці. Також нашим військовим вдалося знищити ворожу базу в Бериславі.

18:12 росія збрехала про захоплення міста Сіверськ у Донецькій області. Однак місто й надалі контролюють Збройні Сили України.

18:02 Окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини, влучивши в елеватор. Через це було зруйновано склади і згоріло 5 тисяч тонн зерна.

17:31 Швейцарія відмовилась лікувати українських військових, які отримали поранення під час російського вторгнення. Швейцарія відхилила запит НАТО.

17:08 ЗСУ завдали удару по ворогу на південь від міста Сіверськ у Донецькій області. Окупантам довелося відступати й вони покинули 2 – 3 села, які були захоплені.

17:07 Глави МЗС країн Євросоюзу погодили 7 пакет санкцій проти росії. В ЄС домовилися запровадити ембарго на російське золото.

17:05 Дипломатичні представники 17 країн Європи та Ізраїлю побували у Вінниці, де росія 14 липня завдала ракетного удару. Дипломати засудили обстріл і пообіцяли надати допомогу.



Дипломатичні представники 17 країн Європи та Ізраїлю побували у Вінниці / Фото міськрада Вінниці

16:44 Розслідувальна група CIT фіксує, що в російських військових частинах почали виконувати наказ про відправлення на війну проти України абсолютно всіх контрактників. На фронт кидають навіть тих, хто відмовився брати участь у бойових діях.

16:31 На Миколаївщині окупанти розстріляли 4 мирних людей. Це сталося, коли російські військові здійснювали обстріли, аби створити пропагандистський відеоролик та звинуватити в цьому ЗСУ.

15:59 Від початку повномасштабної війни росія випустила по Україні понад 3 тисячі ракет. Президент Володимир Зеленський наголосив, що кількість артилерійських снарядів, які прилетіли на українську землю, неможливо порахувати.

15:07 росія тримає корабельне угруповування у Чорному морі на безпечній відстані, щоб не потрапити під ракетний удар від ЗСУ. Ворог тримає великі десантні кораблі, щоб продовжувати психологічний тиск через загрозу десантної операції.

14:40 Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що для відновлення переговорів з росією потрібно змінити ситуацію на фронті. Він наголосив, що росія має сісти за стіл переговорів після поразки, щоб не ставити ультиматуми.

14:39 ЄС узгодив 5 транш військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро. Загальний обсяг фінансування озброєння Україні з боку ЄС сягнув 2,5 мільярда євро.

14:27 ЗСУ знову влучили у скупчення військ росіян у Бериславському районі на Херсонщині. Точні втрати окупантів наразі уточнюються.

13:49 У ніч на 18 липня росіяни збили над Алчевськом власний винищувач Су-34.

Збитий російський літак: дивіться відео

13:27 В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили ракетний удар на Одещині 18 липня 2022 року. Окупанти знову роблять відчайдушні спроби зруйнувати міст через Дністровський лиман.

12:45 Українська авіація за добу знищила 30 російських окупантів, командно-спостережний пункт роти, взводний опорний пункт та 2 десятки одиниць техніки.

12:37 Зранку 18 липня повідомили про нові вибухи поблизу – в селі Райське. Там ЗСУ знищили склади окупантів. Детонація боєприпасів триває вже кілька годин.

12:34 Хлопець у Маріуполі вийшов на площу із синьо-жовтим прапором. Йому могло загрожувати покарання, але він не побоявся зробити такий вчинок.

11:20 В Одеській області повідомили про звуки вибуху – працювала ППО. Ймовірно, українські захисники збили ворожий безпілотник.

11:05 Окупанти обстріляли місто Торецьк на Донбасі.

Снаряд влучив у двоповерхівку, в якій перебували люди, будівля зруйнована.

Рятувальники проводили пошукові роботи й знайшли та вилучили тіла 5 загиблих людей. Також врятували з-під завалу 3 особи, одна з яких померла в лікарні.

10:36 військово-політичне командування росії поставило перед своїми солдатами нове нахабне завдання – знищити ракетні артилерійські системи HIMARS.

10:29 Колишній командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс розповів, що війна може завершиться через 4 – 6 місяців "замороженим конфліктом", подібним до Корейської війни. Плани російського диктатора путіна виявилися неефективними у порівнянні з його амбіціями.

09:55 В ОП заявили, що про звільнення Венедіктової та Баканова поки не мовиться. Зараз триває розслідування.

09:53 На Дніпропетровщині під час повітряної тривоги повідомили про вибухи. Людей просили залишатись в укриттях. Ймовірно, мовиться про вибухи в Синельниківському районі.

09:14 Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті повідомили, що російські війська продовжують повертатися з військової паузи та провели обмежені наземні атаки на Донеччині. Це навряд призведе до нової масової хвилі наземних штурмів на кількох напрямках. Хоч саме це наказав нещодавно міністр оборони росії сєргєй шойгу.

09:09 Збройні Сили України на 18 липня ліквідували 38,5 тисяч ворогів. Лише за добу "на концерт Кобзона" відправилися 150 загарбників.

Втрати ворога у техніці

росіяни втратили 1 687 танків (за минулу добу ЗСУ ліквідували 3 з них);

бойових броньованих машин – 3 886 (+7 одиниць);

артилерійських систем – 849 (+3 одиниці);

реактивних систем залпового вогню – 248 одиниць;

засобів ППО – 113 (+3 одиниці);

літаків – 220 одиниць;

гелікоптерів – 188 одиниць;

дронів – 690 (+2 одиниці);

крилатих ракет – 166 одиниць;

кораблів та катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 753 (+7 одиниць);

спеціальної техніки – 70 (+2 одиниці).

08:42 російські окупанти вчергове завдали ракетного удару по Нікополю. Окупанти випустили понад 60 снарядів. Знову під удари ворога потрапили житлові квартали та міську інфраструктуру. Одна з мешканок отримала поранення, її госпіталізували.

07:32 Основне зі зведення Генштабу на ранок 18 липня:

окупанти на Харківщині намагаються не допустити, щоб ЗСУ просунулися до держкордону;

ЗСУ відбили численні штурмові атаки росіян на кількох напрямках.

06:27 В ISW зазначили, що завершення російської "оперативної паузи" навряд чи призведе до нової масованої хвилі наземних наступів на кількох напрямках, попри відповідний публічний указ міністра оборони росії сергєя шойгу.

05:19 Окупаційна "влада" хоче провести псевдореферендум на частині підконтрольних росії територій України. Усіх громадян закликали бути обачними та не брати участь у цих злочинних діях ворога.

05:30 У Новій Каховці на окупованій частині Херсонщини пролунали вибухи під ранок 18 липня. Також у місці, де позиції окупантів, здійнялася велика хмара чорного диму. Місцеві кажуть, що то був удар по складу боєприпасів росіян.

03:14 Жителі Миколаєва повідомили, що почули вибухи в ніч на 18 липня. Згодом мер Олександр Сєнкевич підтвердив, що росіяни здійснили масований обстріл міста. Було чути понад 10 вибухів.

02:24 На Харківщині вночі 18 липня вкотре оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин після цього в Чугуєві почули вибухи.

00:22 російські війська ввечері 17 липня почали жорсткий обстріл Нікополя. Також вони атакують "Градами" сусідні населені пункти. Тому жителів району просили не виходити з укриттів.

00:03 Сергій Гайдай повідомив, що під нашим контролем у Луганській області наразі є лише 2 населені пункти, але вони стали для російських окупантів Фермопільським проходом, вороги там зазнають великих втрат. Така ж ситуація і з їхніми тилами. Нашим героям вдалося поцілити в кілька складів ворога з боєприпасами, а також вдарити по командному пункту. Це неабияк вплинуло на ситуацію на полі бою.