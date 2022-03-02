147 годин оборони: окупантам все гірше вдається тримати боєздатність підрозділів, – Резніков

Україна вже 147 годин поспіль тримає оборону та відбиває атаки ворога. Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів, але їм вдається все гірше й гірше.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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За його словами, про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами, а також відмови продовжувати наступ.

Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст. Удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові – це терористи,

– написав Резніков.

Міністр оборони наголосив, що нападами на українських жінок та дітей Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне.