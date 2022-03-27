15 автобусів вирушили до Бердянська для евакуації мирного населення Маріуполя
27 березня 2022 , 10:53Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міська рада
Українська влада продовжує евакуацію маріупольців. До Бердянська вирушили 15 автобусів, щоб продовжити вивозити людей з Маріуполя.
Колону супроводжує поліція і рятувальники
У неділю, 27 березня, із Запоріжжя виїхала ще одна евакуаційна колона. Колону автобусів супроводжує поліція і рятувальники.
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15 автобусів у супроводі ДСНС та поліції вирушили до Бердянська, щоб продовжити евакуацію мирного населення Маріуполя,
– йдеться у повідомленні.
15 автобусів вирушили до Бердянська – відео
Евакуйовано 71 тисячу людей
- Станом на 27 березня з Маріуполя до Запоріжжя вже евакуйовано понад 71 тисячу людей.
- Повідомляється, що всім евакуйованим маріупольцям надали допомогу.
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