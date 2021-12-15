З 15 грудня прикордонникам дозволили проводити поверхневу перевірку та застосовувати зброю

Верховна Рада розширила повноваження працівників Держприкордонслужби. Відтепер вони можуть проводити поверхневу перевірку осіб, речей та транспортних засобів.

Непокора працівнику Держприкордонслужби, який наполягатиме на проведенні поверхневої перевірки, передбачає адміністративну відповідальність. Тепер у прикордонників є перелік з підставами для проведення перевірки.

Цікаво США виділять 20 мільйонів доларів на посилення кордону України

За яких умов прикордонники можуть проводити поверхневу перевірку

Поверхневу перевірку здійснюватимуть безпосередньо прикордонники. Однак умовою є те, що прикордонник не може перевіряти жінок, так само, як прикордонниця не може перевіряти чоловіків.

Поверхневу перевірку можуть здійснювати у випадках коли:

особа порушила або спробувала порушити прикордонний режим;

особа перебуває без належного дозволу в прикордонній смузі;

є підстави вважати, що в автомобілі перебуває злочинець, або людина, яку незаконно утримують;

є підстави вважати, що в автомобілі можуть бути небезпечні речі;

транспортний засіб або певна річ є знаряддям вчинення злочину;

є рішення суду або інші умови, передбачені законодавством.

Поверхневу перевірку можуть здійснювати за допомогою спецзасобів або лише рук. Перевірка не стосується осіб, які мають недоторканість та дипломатичний імунітет.

Під час огляду прикордонники можуть просити відкрити сумку чи рюкзак та показати особисті речі й дозволити огляд салону транспортного засобу.

До теми пропонуємо сюжет про посилення охорони кордону з Білоруссю: дивіться відео