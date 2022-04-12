1,5 місяці тримають у полоні священника ПЦУ, який намагався евакуювати військових зі Зміїного

На третій день від початку повномасштабного вторгнення Росії настоятеля Свято-Троїцького храму Одеси Василя Вирозуба окупанти захопили в полон. Чоловік намагався врятувати прикордонників на острові Зміїний.

Його разом з екіпажем цивільного рятувального судна "Сапфір" взяли в полон. Тож, вже 1,5 місяці капелан ПЦУ перебуває в російському полоні, потерпаючи тортур.

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Про це розповіли свідки – члени екіпажу та капелани протестантських релігійних організацій, яких звільнили через обмін.

Відомо, що отця Василя вже кілька разів перевозили з місця на місце, зокрема з Криму до Росії – в СІЗО в Ростовській області.

ПЦУ звернулася до представників світової спільноти, релігійних лідерів та усіх місій з проханням допомогти у звільненні протоієрея Василя Вирозуба з російського полону.

До слова, Завдяки обміну полоненими 9 квітня вдалося звільнити старосту села Грем’яч на Чернігівщині Ганну Гавриліну. Жінка провела у полоні 20 днів. Як окупанти знущались зі старости села – читайте за посиланням.

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