15 ознак, що Україна йде до перемоги

Мені дуже дорога зараз моя країна. Вона тепер дуже справжня. У ній я потискаю руки незнайомим воякам на заправці на трасі, в ній я не можу перестати дивитися на небо, в ній броник здається не таким вже й важким, а АКМ – не таким вже й незручним.

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У ній – помахи рук на блокпостах, у ній – мало питної води, завжди мало, ддддідько, у ній – пил, вітер лютневої весни та щось невловиме та дуже справжнє.

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У ній – життя тут і зараз, у ній – некрологи у цьому довбаному фейсбуці, номери карт та адреси пейпелів, у ній – брязкіт важкого металу, запах розігрітої гуми та залишків дефіцитного бензину.

Ми тут дуже-дуже зараз живемо. Може, не так, як хотіли, може, боляче, страшно, трохи безглуздо – але ми саме живемо, дихаємо глибоко, якщо плачемо, то зсередини, а якщо сміємося, то настільки щиро, що цей чудовий чортів світ рже разом із нами.

І якщо нам на роду написано воювати з усією цією х*йнею, то бл*ха-муха – ми робитимемо це дуже по-нашому. З посмішкою, кашлем, вічною сигаретою, склянкою огидної солодкої кави та щосили.

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Тому що у нас так виходить. Тому що в наших вікнах – небо, на яке неможливо перестати дивитись. Тому що нам зараз дуже дорога наша країна. Вона справжня.

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