У пошуках кращого життя: 15-річний росіянин незаконно перетнув кордон України

На Харківщині прикордонники затримали підлітка, що незаконно перетнув кордон України. Як виявилось 15-річний юнак прямував з Росії "у пошуках кращої долі". Особу хлопця встановлюють.
Джерело:Держприкордонслужба
Про підозрілого хлопця прикордонникам повідомив місцевий житель 13 травня. Перевіряти інформацію вирушив прикордонний наряд.
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Жодних документів у підлітка не було
Співробітникам ДПСУ одразу вдалось віднайти неповнолітнього правопорушника. Хлопець перетнув кордон України поблизу населеного пункту Малі Приходи. Жодних документів у підлітка не було.
Тому єдине що залишалось прикордонникам – це послухати розповідь хлопця. Росіянин зазначив, що йому нещодавно виповнилось 15. В Україну він прямував з Ленінградської області у "пошуках кращого життя". Наразі триває робота, аби встановити особу підлітка.
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На Одещині затримали зловмисника, що був у розшуку
Зазначимо, що раніше прикордонники Одещини впіймали чоловіка, що нелегально перетнув кордон України та Молдови. Як виявилось, правопорушник уже протягом кількох років перебував у міжнародному розшуку. Його видали молдовським правоохоронцям.