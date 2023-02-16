На Одещині вдома у 15-річної дівчинки в руках вибухнула граната

У місті Балта, що в Одеській області, в руках у дівчинки вибухнула граната. Неповнолітню гопітализували.

Інцидент трапився 15 лютого вдома, де проживає дитина. Вже 16 лютого поліція відкрила дві кримінальні справи через подію, інформує 24 Канал.

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Що відомо про інцидент на Одещині

Попередньо відомо, що дівчина знайшла на віконному відливі власного будинку невідомий предмет, який вибухнув у неї в руках.

15-річну дівчину з осколковими пораненнями тіла госпіталізували до місцевої лікарні.

На місце інциденту прибули криміналісти та фахівці вибухотехнічної служби. Там вони виявили рештки вибухонебезпечного предмета, які направили на експертизу.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,

– заявили у поліції вже 16 лютого.

Поліцейські вже вживають заходів щодо:

встановлення походження вибухонебезпечного предмета;

його власника;

притягнення винної особи до відповідальності.

Якщо провину за вищезгаданими статтями доведуть, то винному загрожує від 3 до 9 років тюрми.

У якому стані дитина

У поліції розповіли, що дівчина з рваними ранами живота та ніг госпіталізована.

Зараз вона перебуває на лікуванні в Одеській обласній клінічній лікарні, стан її стабільний,

– розповіли правоохоронці.

Вони також закликали людей, які знайшли підозрілий чи явно вибухонебезпечний предмет – не чіпати його руками. Натомість потрібно:

відійти на безпечну відстань;

відразу викликати аварійні служби за телефонами спецліній 101 та 102.

Попередній подібний випадок