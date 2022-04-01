153 дитини загинули внаслідок війни в України
1 квітня 2022 , 08:48Читать новость на русском
Джерело:Офіс Генпрокурора
З початку повномасштабної війни Росії проти України вже загинуло понад 150 дітей. Ще понад 200 дітей отримали поранення.
Постраждали майже 400 дітей
В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 1 квітня 2022 року майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Росії.
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Унаслідок війни в Україні вже загинуло 153 дити. Ще понад 245 дітей – поранено.
Найбільше постраждало дітей у таких областях України:
- Київській – 73;
- Донецькій – 65;
- Харківській – 53;
- Чернігівській – 43;
- Миколаївській – 30;
- Луганській – 31;
- Запорізькій – 22;
- Херсонській – 29;
- місті Київ – 16;
- Сумській – 16;
- Житомирській – 15.
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