153 дитини загинули внаслідок війни в України

З початку повномасштабної війни Росії проти України вже загинуло понад 150 дітей. Ще понад 200 дітей отримали поранення.

Постраждали майже 400 дітей

В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 1 квітня 2022 року майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Росії.

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Унаслідок війни в Україні вже загинуло 153 дити. Ще понад 245 дітей – поранено.

Найбільше постраждало дітей у таких областях України:

Київській – 73;

Донецькій – 65;

Харківській – 53;

Чернігівській – 43;

Миколаївській – 30;

Луганській – 31;

Запорізькій – 22;

Херсонській – 29;

місті Київ – 16;

Сумській – 16;

Житомирській – 15.

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