153 дитини загинули внаслідок війни в України

1 квітня 2022 , 08:48
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Джерело:

Офіс Генпрокурора

З початку повномасштабної війни Росії проти України вже загинуло понад 150 дітей. Ще понад 200 дітей отримали поранення.

Постраждали майже 400 дітей

В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 1 квітня 2022 року майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Росії.

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Унаслідок війни в Україні вже загинуло 153 дити. Ще понад 245 дітей – поранено.

Найбільше постраждало дітей у таких областях України:

  • Київській – 73;
  • Донецькій – 65;
  • Харківській – 53;
  • Чернігівській – 43;
  • Миколаївській – 30;
  • Луганській – 31;
  • Запорізькій – 22;
  • Херсонській – 29;
  • місті Київ – 16;
  • Сумській – 16;
  • Житомирській – 15.

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Автор: Михайло Гема