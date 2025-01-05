Сирський наказав посилити скандальну 155 бригаду

Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби. Головнокомандувач наказав посилити підрозділ безпілотних систем 155 бригади.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Також він приділив окрему увагу "проблемним питанням" бригади.

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Що відомо про посилення 155 бригади

Сирський провів чергову щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби у форматі відеоконференцзв’язку. Нарада була присвячена аналізу результатів роботи за грудень 2024 року.

Окремо Головнокомандувач приділив увагу питанню 155 бригади.

Окрему увагу приділив нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155 механізованої бригади, а також проблемним питанням, які необхідно вирішити,

– йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що вже віддав всі необхідні розпорядження.

Нагадаємо, що ДБР розпочало провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство у 155 бригаді. За даними журналіста Юрія Бутусова, 1 700 військовослужбовців цієї бригади пішли у СЗЧ.