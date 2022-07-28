Масові ракетні обстріли України з білорусі: головне за 155 день війни

Вже рівно 155 день минає відтоді, як розпочалась повномасштабна війна росії проти України. Окупанти не мають значних успіхів на фронті, проте продовжують тероризувати обстрілами мирне населення та об'єкти цивільної інфраструктури.

Редакція 24 каналу зібрала усе, що потрібно знати про 155 день запеклого протистояння українського народу проти російської навали. Що відбувається на фронті та в тилу сьогодні, 28 липня, – читайте нижче.

07:01 Під удар також потрапив Чугуїв на Харківщині. Ворожі снаряди влучили одразу в кілька районів міста. Житлові будинки зазнали руйнувань. Інформацію про жертв та постраждалих ще встановлюють.

06:39 На Півночі України вже втретє за ранок увімкнули сирени. Мешканці Київщини та Чернігівщини знову почули звуки вибухів. Телеграм-канали пишуть, що працює ППО, але офіційної інформації поки немає.

06:17 Ворожі ракети прилетіли й по Гончарівському у Чернігівській області. За попередніми даними, жертв немає. В обласній військовій адміністрації повідомили, що працює ППО.

В ОК "Південь" заявили, що з території білорусі здійснили масовий запуск ракет. Зокрема, в Україну ворог спрямував 20 смертоносних снарядів. 9 з них приземлилися в лісі біля Гончарівського.

05:11 російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкті інфраструктури у Вишгородському районі Київської області. Це сталося під час всеукраїнської повітряної тривоги, яку у містах оголошували аж двічі з перервою у 30 хвилин.

04:52 У Білому домі заявили, що втрати російської армії на війні проти України становлять понад 75 тисяч військових. Мовиться і про вбитих, і про поранених. Американські чиновники зазначили, що це дуже багато. Також, за їхніми даними, понад 80% складу російських сухопутних сил "загрузли та втомилися".

04:38 Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Інформацію про них підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич. Він закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів.

02:16 На Півночі українська авіація завдала 5 ударів по ворогу. Наші штурмовики та бомбардувальники уразили 5 ворожих опорних пунктів. Водночас ракетно-артилерійські підрозділи здійснили 271 вогневе завдання.

ЗСУ допомогли ворожій армії позбутися:

66 бійців,

3 танків Т-72,

3 гусеничних мінних загороджувачів,

2 гаубиць "Мста-С",

самохідної гаубиці "Гвоздика",

мінометного комплексу "Сані",

2 одиниць автотехніки,

звичайного і польового складу боєприпасів.

00:05 У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що їх було щонайменше 3. Також харків'яни бачили виліт ракет з російського Бєлгорода. Офіційної інформації наразі немає.