Обстріл центру Харкова, ворожі склади продовжують детонувати: головне за 156 день війни

156 днів Україна тримає оборону – її захисники завдають російським загарбникам потужної відповіді. Тож, окупанти не мають значних успіхів на фронті. Однак, продовжують тероризувати обстрілами мирне населення та об'єкти цивільної інфраструктури.

Редакція 24 каналу зібрала усе, що потрібно знати про 156 день запеклого протистояння українського народу проти російської навали. Що відбувається на фронті та в тилу сьогодні, 29 липня, – читайте нижче.

До теми Триває третій етап війни: Подоляк назвав озброєння, яке першочергово потрібне Україні

06:22 В тимчасово окупованій Брилівці, що на Херсонщині, чути вибухи. Ймовірно, це детонують ворожі склади.

05:25 Стало відомо, що росіяни поцілили ракетами в сам центр Харкова. Завали вже розбирають, на місці працюють співробітники ДСНС. Постраждали ВНЗ та житловий будинок.

04:17 У Харкові повідомили про підліт багатьох ракет та вибухи. Також такі звуки чули і в області.

03:53 На тимчасово окупованих територіях знову лунали вибухи. Відпрацювали по об'єктах у Макіївці, Донецьку, Іловайську, Шахтарську і Харцизьку. Ймовірно, детонували ворожі склади з боєприпасами.

02:58 Надвечір Миколаїв атакували "Смерчами". Ворог влучив у елеватор та туристичну базу, руйнування дуже значні.

02:10 На Півдні українські військові вдарили 7 разів по позиціях ворога. ЗСУ знищили 4 склади росіян з боєприпасами. Наразі на Південнобузькому напрямку триває контрбатарейна боротьба.

01:36 На війні з агресором загинув поет та музикант Гліб Бабіч. Він воював вже 6 років та пройшов через 5 ротацій. Воїн очолював ГО "Res_Publica. Брати по Зброї".

00:54 ЗСУ збили безпілотник "Орлан-10" з допомогою західної зброї – Stinger. "Приземлили" ворожу пташку військові 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.

Українські воїни збили російський безпілотник / Відео 93-ї ОМБр:

00:31 У східних областях України лунала повітряна тривога. Жителі області неподалік Дніпра повідомили, що чули звуки вибухів.