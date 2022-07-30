Реакція Червоного Хреста на трагедію в Оленівці, обстріли Харкова: головне за 156 день війни
Збройні Сили України стримують російського агресора на всіх напрямках і намагаються звільнити захоплені території. Найбільш напружена ситуація залишається на Сході нашої країни.
Редакція 24 каналу зібрала усе найважливіше про 156 день протистояння українського народу з російськими загарбниками. Що відбувається на фронті та в тилу – читайте нижче.
05:26 В американському Інституті вивчення війни прокоментували кадри пошкодження колонії в Оленівці. Наголосили, що руйнування відрізняються від тих, які може завдати система HIMARS.
Констатували, що за візуальними ознаками версія, яку надає українська влада є правдоподібнішою, ніж та, яку дає росія.
04:50 Червоний Хрест відреагував на трагедію в Оленівці. Пропонує допомогти з евакуацією поранених. Також організація надає медичне обладнання, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи.
04:35 Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що місто вночі обстріляли двічі. Один снаряд прилетів до будівлі навчального закладу. Там спалахнула пожежа, яку вже гасять рятувальники.
Інформації про постраждалих немає.
03:58 У Харкові пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що почалась пожежа.
03:19 Загалом за добу українська авіація вдарила по ворожих позиціях 7 разів:
- атакували 2 скупчення сили та техніки росіян в Херсонському і Снігурівському районах, на Миколаївщині – склад ворожих боєприпасів;
- вдарили по скупченню сили та техніки росії в Снігурівському й Бериславському районах;
- на Херсонщині та Миколаївщині влучили в опорний пункт та укріплені підземні укриття ворога.
02:15 ЗСУ накрили вогнем основні транспортні шляхи на окупованих територіях на Півдні. Рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.
02:09 Радник глави ОП Олексій Арестович розповів, що за добу українські захисники знищили 12 ворожих складів боєприпасів та 4 бази розміщення особового складу та техніки.
01:19 Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив главі МЗС Дмитру Кулебі деталі своєї розмови з сєргєєм лавровим.
Говорили про звільнення американців, яких незаконно затримали в росії, та відновлення експорту українського зерна.