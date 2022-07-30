Реакція Червоного Хреста на трагедію в Оленівці, обстріли Харкова: головне за 156 день війни

Збройні Сили України стримують російського агресора на всіх напрямках і намагаються звільнити захоплені території. Найбільш напружена ситуація залишається на Сході нашої країни.

Редакція 24 каналу зібрала усе найважливіше про 156 день протистояння українського народу з російськими загарбниками. Що відбувається на фронті та в тилу – читайте нижче.

05:26 В американському Інституті вивчення війни прокоментували кадри пошкодження колонії в Оленівці. Наголосили, що руйнування відрізняються від тих, які може завдати система HIMARS.

Констатували, що за візуальними ознаками версія, яку надає українська влада є правдоподібнішою, ніж та, яку дає росія.

04:50 Червоний Хрест відреагував на трагедію в Оленівці. Пропонує допомогти з евакуацією поранених. Також організація надає медичне обладнання, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи.

04:35 Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що місто вночі обстріляли двічі. Один снаряд прилетів до будівлі навчального закладу. Там спалахнула пожежа, яку вже гасять рятувальники.

Інформації про постраждалих немає.

03:58 У Харкові пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що почалась пожежа.

03:19 Загалом за добу українська авіація вдарила по ворожих позиціях 7 разів:

атакували 2 скупчення сили та техніки росіян в Херсонському і Снігурівському районах, на Миколаївщині – склад ворожих боєприпасів;

вдарили по скупченню сили та техніки росії в Снігурівському й Бериславському районах;

на Херсонщині та Миколаївщині влучили в опорний пункт та укріплені підземні укриття ворога.

02:15 ЗСУ накрили вогнем основні транспортні шляхи на окупованих територіях на Півдні. Рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.

02:09 Радник глави ОП Олексій Арестович розповів, що за добу українські захисники знищили 12 ворожих складів боєприпасів та 4 бази розміщення особового складу та техніки.

01:19 Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив главі МЗС Дмитру Кулебі деталі своєї розмови з сєргєєм лавровим.

Говорили про звільнення американців, яких незаконно затримали в росії, та відновлення експорту українського зерна.