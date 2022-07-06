З 16 липня зможемо накладати штрафи за порушення мовного законодавства, – Кремінь

Попри війну багато чиновників та політиків досі не хочуть переходити на українську мову. Проте вже з 16 липня в Україні почнуть діяти дві частини окремої статті мовного закону. Тож, тепер за порушення мовного законодавства будуть накладати штрафи.

Про це 24 каналу розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він додав, що це не стосується російської мови в побуті.

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Це стосується лише мови офіційного спілкування, публічних заходів тощо, зокрема інформування очільниками держустанов про подій на фронті чи ситуацію в регіонах.

Тоді це 100% має бути державна мова. Але досі є міські голови чи керівники ОВА, які продовжують інформувати про обстріли, наслідки ударів та інші події, російською мовою,

– каже Кремінь.

Мовний омбудсмен наголосив, що з 16 липня, відповідно до набуття змін про адміністративні правопорушення, вони будуть мати право накладати штрафи щодо порушення мовного законодавства на всіх – чи це директор школи, чи чиновник, чи журналіст, чи представник сфери обслуговування.

"Місцева влада повинна бути активнішою і дієвою, і ті зауваження, які надходять з боку українців, повинні бути виконані. Бо такий закон і вимога часу, особливо воєнного стану", – відповів він.

Хто буде накладати штрафи? Накладати штрафи на порушників мають право Уповноважений з захисту держави та три його заступники.

Кремінь зазначив, що з 16 липня вже будуть накладати штрафи, це не буде просто попередження.

Водночас місцева влада буде отримувати кошти за ці штрафи до своїх місцевих бюджетів.

Процедура проста – факт фіксується, складається і так само, як сплачуються штрафи, наприклад за порушення на дорогах, так само накладається штраф за мовні порушення. Він може бути оскаржений у суді,

– розповів Кремінь.

За його словами, протокол будуть вручати безпосередньо порушнику, де буде зазначено місце, де і як він може сплатити штраф.

Як зафіксувати це правопорушення? Для того, щоб накласти штраф про те, що людина порушила мовний закон, має бути реальний доказ. "В такому випадку варто покликати адміністратора установи чи навіть поліцію, які б зафіксували порушення", – підсумував він.

Кремінь про штрафи за російську мову та злочини окупантів:



До слова, з початку повномасштабної війни настрої значної частини українців змінилися. Так, майже 80% населення почали більше говорити українською мовою. З них 78% українців більше не бажають говорити мовою окупантів.