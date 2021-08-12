В Україну суне "африканська спека": синоптики попереджають про небезпеку

Українці ще недовго зможуть насолоджуватися комфортною температурою. Адже, як попереджають синоптики, вже з 16 серпня в Україну завітає справжня спека африканського походження.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Вона зауважила, ще вже з понеділка, 16 серпня, слід чекати +30...+35 градусів.

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Якою буде погода найближчими днями

За прогнозом Діденко, 13 серпня температура повітря буде комфортною. Стовпчики термометрів покажуть +24...+29 градусів. Водночас дощі у більшості областей України малоймовірні. Лише на Сході та південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі.

Погода у Києві 13 серпня буде сонячною сухою та теплою. Вдень повітря прогріється до +26...+27 градусів. Опадів у столиці точно не буде.

Спека прийде з 16 серпня

Як зазначила Діденко, така комфортна картинка повисить у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів. Адже вже з 16 серпня в Україну почне заходити спека африканського походження.



В Україну суне спека / Фото Наталки Діденко

Яка ситуація в Європі

Варто нагадати, що аномальна спека вже прийшла в Європу. Там стовпчики термометрів сягнули рекордної позначки – +48,8 градуса. Цей показник є новим рекордом за весь час інструментальних спостережень не тільки Італії, а також і всієї Європи.

Текст публікації синоптикині Наталки Діденко:

Погляньте на цю прогностичну температурну карту на завтра, 13 серпня, і поспішайте насолодитися комфортною погодою. Бо у п'ятницю повітря буде чудовим, протягом дня +24...+29 градусів. Така комфортна картинка повисить у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16 серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30+35 градусів.

Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон. Лише на Сході та південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі. У Києві п'ятниця буде сонячною сухою та теплою. Вдень стовпчики термометрів бігатимуть, як діти, поблизу +26...+27 градусів.

Маковій та найближча неділя обіцяють таку ж чудову погоду, сонячну й не пекучу. Тому перед прийдешньою спекою побудьте більше на повітрі, допоможіть чудовій синоптичній ситуації розумним та приємним відпочинком, чистою галявиною після себе, менше вогню, менше важкої їжі, більше радості від простих речей.