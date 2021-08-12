В Україну суне "африканська спека": синоптики попереджають про небезпеку

12 серпня 2021 , 13:37
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Джерело:

фейсбук Наталки Діденко

Українці ще недовго зможуть насолоджуватися комфортною температурою. Адже, як попереджають синоптики, вже з 16 серпня в Україну завітає справжня спека африканського походження.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Вона зауважила, ще вже з понеділка, 16 серпня, слід чекати +30...+35 градусів. 

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Якою буде погода найближчими днями

За прогнозом Діденко, 13 серпня температура повітря буде комфортною. Стовпчики термометрів покажуть +24...+29 градусів. Водночас дощі у більшості областей України малоймовірні. Лише на Сході та південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі.

Погода у Києві 13 серпня буде сонячною сухою та теплою. Вдень повітря прогріється до +26...+27 градусів. Опадів у столиці точно не буде. 

Спека прийде з 16 серпня

Як зазначила Діденко, така комфортна картинка повисить у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів. Адже вже з 16 серпня в Україну почне заходити спека африканського походження.


В Україну суне спека / Фото Наталки Діденко

Яка ситуація в Європі

Варто нагадати, що аномальна спека вже прийшла в Європу. Там стовпчики термометрів сягнули рекордної позначки – +48,8 градуса. Цей показник є новим рекордом за весь час інструментальних спостережень не тільки Італії, а також і всієї Європи.

Текст публікації синоптикині Наталки Діденко:

Погляньте на цю прогностичну температурну карту на завтра, 13 серпня, і поспішайте насолодитися комфортною погодою. Бо у п'ятницю повітря буде чудовим, протягом дня +24...+29 градусів. Така комфортна картинка повисить у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16 серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30+35 градусів.

Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон. Лише на Сході та південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі. У Києві п'ятниця буде сонячною сухою та теплою. Вдень стовпчики термометрів бігатимуть, як діти, поблизу +26...+27 градусів.

Маковій та найближча неділя обіцяють таку ж чудову погоду, сонячну й не пекучу. Тому перед прийдешньою спекою побудьте більше на повітрі, допоможіть чудовій синоптичній ситуації розумним та приємним відпочинком, чистою галявиною після себе, менше вогню, менше важкої їжі, більше радості від простих речей.

Автор: Альона Захарова