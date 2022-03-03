16 тисяч добровольців з усього світу вже прямують в Україну, щоб дати відсіч Росії

В Україну прямують 16 тисяч добровольців. Вони допомагатимуть нашим військовим боротися проти рашистів.

За даними німецьких ЗМІ, Бундестаг не заборонятиме німцях їхати в Україну на війну. Усі охочі можуть долучитися до протистояння Росії.

До теми Вже декілька тисяч заяв: у Міноборони розповіли про Інтернаціональний легіон

Німеччина не буде принципово перешкоджати тим, хто захоче відправитись в Україну та воювати за її свободу,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників 21 століття.

Іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, також вони можуть долучитися до територіальної оборони.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!