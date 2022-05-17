16 травня – особливий день в історії, Росію винесли за межі цивілізації

16 травня особливий день в історії Росії – я не жартую. З Росії пішов McDonald's. Можете посміхатися, але це колосальний стрибок до бізнес-ізоляції російського режиму.

Росія – кривавий вигнанець

Так, з Росії вже пішло більше 500 компаній, але McDonald's – це символ "перебудови". Перший ресторан відкрився у Москві у січні 1990 року, черга стояла майже на кілометр.

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Надіям на нову Росію остаточно прийшов кінець. McDonald's тягнув до останнього, так хотів залишитися. До речі, у нього в РФ працює понад 60 тисяч. Але врешті-решт поступився спільному тиску з усіх боків.



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Аргументація дуже проста – ми не можемо перебувати в країні, яка веде війну, це не відповідає нашим цінностям і це погано для бренду.

32 роки тому всі сподівалися на ліберальну демократичну Росію, тепер її винесли за межі цивілізації. Все, що було зроблено після Холодної війни, помножено на нуль, а російському режиму – кінець, тепер лише питання коли.

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