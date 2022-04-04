161 дитяче життя перервалося через дії росіян в Україні
Джерело:Офіс генпрокурора
Вже 161 дитина загинула в Україні через збройну агресію станом на 4 квітня. Поранено через злочинні дії ворога ще 264 неповнолітніх.
Такі страшні цифри озвучили ювенальні прокурори. Вони зазначили: загалом через війну постраждали 425 дітей.
Актуально Маріуполь – уже не ключова точка для росіян, тому вони знищують усе навкруги, – радник мера
Ці дані не є остаточними, – ювенальний прокурор
В Офісі генпрокурора кажуть, що ці дані не є остаточними, адже всієї інформації з місць ведення бойових дій та окупованих територій немає.
Кількість постраждалих дітей по областях:
- Київська – 75,
- Донецька – 78,
- Харківська – 59,
- Чернігівська – 49,
- Миколаївська – 34,
- Луганська – 31,
- Запорізька – 22,
- Херсонська – 29,
- Київ – 16,
- Сумська – 16,
- Житомирська – 15.
Лише за кілька останніх днів прокурори розповіли про кілька моторошних випадків. Так, 2 квітня було поранено 9-річну дитину під час обстрілів російськими окупантами Вугледара Донецької області. Наступного дня ворог обстріляв Миколаїв, постраждали 11 осіб, серед них – дитина. Також 3 квітня під ворожим вогнем у Харкові постраждали 3 неповнолітніх.Зверніть увагу! Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновані вщент.
Варто переглянути: ранкове зведення Генштабу станом на 4 квітня