161 дитяче життя перервалося через дії росіян в Україні

Вже 161 дитина загинула в Україні через збройну агресію станом на 4 квітня. Поранено через злочинні дії ворога ще 264 неповнолітніх.

Такі страшні цифри озвучили ювенальні прокурори. Вони зазначили: загалом через війну постраждали 425 дітей.

Актуально Маріуполь – уже не ключова точка для росіян, тому вони знищують усе навкруги, – радник мера

Ці дані не є остаточними, – ювенальний прокурор

В Офісі генпрокурора кажуть, що ці дані не є остаточними, адже всієї інформації з місць ведення бойових дій та окупованих територій немає.

Кількість постраждалих дітей по областях:

Київська – 75,

Донецька – 78,

Харківська – 59,

Чернігівська – 49,

Миколаївська – 34,

Луганська – 31,

Запорізька – 22,

Херсонська – 29,

Київ – 16,

Сумська – 16,

Житомирська – 15.

Лише за кілька останніх днів прокурори розповіли про кілька моторошних випадків. Так, 2 квітня було поранено 9-річну дитину під час обстрілів російськими окупантами Вугледара Донецької області. Наступного дня ворог обстріляв Миколаїв, постраждали 11 осіб, серед них – дитина. Також 3 квітня під ворожим вогнем у Харкові постраждали 3 неповнолітніх.

Варто переглянути: ранкове зведення Генштабу станом на 4 квітня

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновані вщент.