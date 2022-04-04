161 дитяче життя перервалося через дії росіян в Україні

4 квітня 2022 , 08:24
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Вже 161 дитина загинула в Україні через збройну агресію станом на 4 квітня. Поранено через злочинні дії ворога ще 264 неповнолітніх.

Такі страшні цифри озвучили ювенальні прокурори. Вони зазначили: загалом через війну постраждали 425 дітей.

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Ці дані не є остаточними, – ювенальний прокурор

В Офісі генпрокурора кажуть, що ці дані не є остаточними, адже всієї  інформації з місць ведення бойових дій та окупованих територій немає.

Кількість постраждалих дітей по областях:

  • Київська – 75,
  • Донецька – 78,
  • Харківська – 59,
  • Чернігівська – 49,
  • Миколаївська – 34,
  • Луганська – 31,
  • Запорізька – 22,
  • Херсонська – 29,
  • Київ – 16,
  • Сумська – 16,
  • Житомирська – 15.

Лише за кілька останніх днів прокурори розповіли про кілька моторошних випадків. Так, 2 квітня було поранено 9-річну дитину під час обстрілів російськими окупантами Вугледара Донецької області. Наступного дня ворог обстріляв Миколаїв, постраждали 11 осіб, серед них – дитина. Також 3 квітня під ворожим вогнем у Харкові постраждали 3 неповнолітніх.

Зверніть увагу! Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновані вщент.

Варто переглянути: ранкове зведення Генштабу станом на 4 квітня

 

Автор: Ірина Пундор