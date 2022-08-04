Знищений пункт управління ворога й вибухи біля Антонівського мосту: головне за 162 день війни

На Сході продовжується загострення ситуації – російські загарбники кинули усі сили, аби просунутись до Бахмута. Також окупанти продовжують ракетами обстрілювати мирні міста, вбиваючи цивільних українців.

24 канал зібрав найголовніші новини на 162 день повномасштабної війни росії проти України. Що відбувається на полі бою та в українських містах сьогодні, 4 серпня, розповідаємо нижче.

До теми Коли оборона ворога впаде та підсумки візиту Пелосі на Тайвань: головне за 161 день війни

05:47 Велика Британія планує виділити для України 3 мільярди фунтів. Гроші скерують на армію, а також на відбудову України.

05:07 Володимир Зеленський шукає прямого діалогу з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Наш президент заявив, що хоче поговорити, щоб у КНР переглянули те, як ставляться до росії.

04:01 Червоний Хрест заявив, що не може та не гарантував безпеку українським полоненим. А при взятті захисників Маріуполя в полон виступив в ролі "нейтрального посередника".

01:41 В районі залізничного Антонівського мосту в Херсоні в ніч на 4 серпня почалася пожежа. Ймовірно, по ньому завдали удару. Також почали лунати вибухи в окупованих Донецьку та Макіївці.

01:37 ОК "Південь" повідомило, що в Чорнобаївці Збройні Сили України ліквідували ворожий пункт управління. Він належав 22 армійському корпусу берегових військ чорноморського флоту окупантів. Ворог втратив техніку та особовий склад.

00:16 Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що росіяни не візьмуть Краматорськ і Слов'янськ. Але, на його думку, по цих містах будуть бити нещадно. Тому людям треба евакуюватися.