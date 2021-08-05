"Уряд дарує 17 тисяч гривень за опитування": поліція попереджає про шахрайство

У соціальних мережах протягом останнього місяця українцям обіцяють 17 тисяч гривень від уряду за звичайну участь в опитуванні. Та кіберполіція просить не вестися – це стара шахрайська схема.

Від початку серпня 2021 року департамент кіберполіції почав отримувати звернення громадян про неприємну "винагороду" за участь в опитуванні – з їхніх банківських карток почали зникати гроші.

До слова Українці почали масово отримувати фейкові судові повістки

Як працює схема

У соціальних мережах зловмисники поширюють пропозицію про участь в опитуванні. За це Кабінет Міністрів України роздає начебто по 17 тисяч гривень кожному.

У поширеному повідомленні є відео – буцімто сюжет одного з українських телеканалів. У ньому замість журналістки робот жіночим голосом розповідає про можливість "шаленої халяви".

Після проходження опитування в громадян просять ввести дані банківської картки, щоб "зарахувати винагороду".

Втім, після цього шахраї отримують доступ до банківських карток українців і використовують цю інформацію у власних корисливих мотивах.

Кіберполіція закликає громадян критично оцінювати інформацію з приводу надання різноманітних фінансових виплат або подарунків,

– мовиться в повідомленні МВС.