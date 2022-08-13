Україна отримала нові M270 MLRS і NYT про колосальні втрати росіян: основне за 170 день війни

ЗСУ протягом 170 днів дають відсіч російським загарбникам. Найважчі бої відбуваються на Донбасі та на Півдні.

Найголовніші події 12 серпня зібрали в матеріалі 24 каналу. Про те, що відбувається на фронті, у політиці та дипломатії – читайте нижче.

До теми росія не може вам нічого протиставити, – Зеленський звернувся до українців

23:52 У Пентагоні заявили, що не передавали Україні зброю для ударів по Криму. Також акцентували, що у США "не мають нічого", щоб говорили, що удар по аеродрому "Саки" завдали ракетами.

23:02 Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він не лише підсумував важливі події дня, а й вкотре акцентував, що росіянам потрібно заборонити туризм у Європі.

Головні тези зі звернення президента:

Минулого літа було ухвалене рішення перенести відзначення Дня молоді на 12 серпня, щоб і в такій символічній речі бути разом з Європою. І це спрацювало. Сьогодні День молоді відчувався дуже органічним.

Провів сьогодні переговори з понтифіком. Подякував Папі Франциску за підтримку українців. Обговорили, що разом можемо зробити, щоб повернути мир державі. Поінформував про ситуацію та постійні намагання росії підвищити рівень терору. Він погоджується, нас підтримує.

Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути лише одне ставлення до росії – як до держави-терориста. Саме з цього погляду варто визначатися зі ставленням до громадян росії.

Має бути гарантія, що російські вбивці й посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. Не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності.

Звернення Зеленського за 12 серпня: дивіться відео

22:40 Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель закликав росію вивести війська із Запорізької АЕС. "Росія має негайно повернути повний контроль (над ЗАЕС – 24 канал) законному суверенному власнику – Україні", – акцентував європолітик.

22:23 Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок російського ракетного удару в цей день загинула жінка. Ще двоє осіб зазнали важких поранень і загинули в каретах швидкої.

22:02 Нардепка Юлія Гришина повідомила, що невдовзі можуть дозволити виїзд за кордон усім, хто не підлягає призову під час мобілізації. Зокрема, мовиться й про студентів. Відповідне звернення надіслав до Міноборони головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

22:01 Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на заяву свого колеги Олексія Арестовича про намір у майбутньому балотуватися в президенти. Подоляк назвав особисті бажання тих чи інших діячів попсовим хайпом, "який не додає нічого державній інформаційній політиці".

21:31 росіяни вкотре обстріляли Дніпетропетровщину. Зафіксували 8 влучень снарядів РСЗВ. За попередніми даними, на щастя, ніхто не постраждав.

21:29 Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським. Український лідер подякував за молитви та розповів Папі Римському про агресію та страшні злочини, які росія здійснює проти України.

20:33 російські загарбники вдарили по Краматорську. Павло Кириленко повідомив про 2 загиблих та 13 поранених. Ворог пошкодив щонайменше 20 будинків.

20:26 ППО збила російську ракету у районі Південноукраїнської АЕС. Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – повідомив, що це сталося у небі над Доманівкою.

20:00 Окупанти обстріляли Запоріжжя. Повідомляють про щонайменше 5 "прильотів". Постраждала одна людина.

18:00 Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті.

Головне

У білорусі провели перевірку в армії.

російські загарбники вели розвідку боєм на декількох напрямках. Українські захисники дали ворогу відсіч.

росіяни мають частковий успіх на напрямку Покровське – Бахмут.

17:42 У низці областей України сповіщали про повітряну тривогу. "Відбої" почалися через 30 хвилин.

17:20 Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Цього разу мовиться про 90 днів – до 21 листопада.

17:00 російський командир хотів помститися й скоригував вогонь по російських загарбниках. Окупанти знищили свій танк та два БТРи.

15:56 ЗСУ ліквідували юрія крикуленка – зрадника, який був засновником "російської весни-2014" у Горлівці. Окрім того, "на концерт до кобзона" вдалося відправити ключових фігур з місцевого світу злочинності.

16:32 російські окупанти вкотре обстріляли Харківщину. Окупанти вбили жінку. Окрім того, відомо про 3 постраждалих.

15:32 У Новій Каховці почули вибухи поблизу Каховської ГЕС. У місті пролунав сигнал повітряної тривоги.

15:19 Сили безпеки та оборони зробили спільну заяву й закликали світ не допустити судилища над захисниками Маріуполя. Окрім того, наголосили, що операція з порятунку була єдиною можливістю зберегти життя героїв.

14:27 У ГУР Міноборони звернулися до жителів Енергодару. Їх просять передавати розвідці, де живуть окупанти.

14:26 дмітрій мєдвєдєв цинічно вдався до ядерного шантажу. посіпака путіна відкрито пригрозив європейським АЕС "випадковостями".

13:50 Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Нідерланди вирішили долучитись до тренування українських військових. Навчальна місія розпочнеться вже у серпні.

13:44 Ворог вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П по Баштанському району. З РСЗВ та важкої артилерії росіяни гатять по населених пунктах та цивільній інфраструктурі.

З "Градів" атакували Велику Костромку – снаряди влучили в поле. В Марганці пошкодили будівлю залізничної станції, приватні будинки та багатоповерхівки. 3 людей дістали поранення.

Знову постраждав Нікополь – тут під вогонь потрапили автомобілі та приватні будинки. По портовій інфраструктурі ворожі війська гатили з "Ураганів".

13:14 Поблизу окупованої Горлівки перевернулась вантажівка з окупантами та впала у річку. За попередньою інформацією, загинули чимало загарбників. Що стало причиною ДТП – наразі невідомо.

12:45 Україна повернула 500 тіл полеглих українських захисників, яких вважали зниклих безвісти. Загиблих українських героїв забирають з різних напрямків. Раніше кількість воїнів, про долю яких невідомо, сягала близько 7 тисяч.

12:19 Видання The New York Times пише, що росія щодня втрачає у війні в Україні до 500 військових. Саме через колосальні втрати наступ держави-агресорки загальмувався на Сході України.

11:40 В окупованому Старобільську підірвали автівку колаборанта, якого окупанти призначили начальником так званого "МРЕВ". Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

11:01 Міністри оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала дві системи M270 MLRS від Великої Британії. Резніков запевнив, що українські воїни вміло використовуватимуть цю допомогу на фронті.

10:45 Ворог вночі вдарив 4 ракетами по Харкову з Бєлгорода. Вони поцілили в заклад освіти в Слобідському районі. У Новобаварському районі снаряд потрапив прямо у дорогу.

Під вогнем опинились також Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони. Дістали поранення 5 осіб, одна жінка загинула.

10:32 Виробник кави Tchibo ухвалив рішення піти з російського ринку. Німецька компанія – четверта у світі за обсягом виробництва кави.

09:48 Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що усіх державних зрадників в Україні буде знайдено та покарано. Викриття усіх "кротів" – питання національної безпеки. Це стосується особливо тих, хто "здав" Південь.

09:45 В тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух біля спортклубу місцевого колаборанта. За попередніми даними, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

09:04 Окупанти завдали одразу 11 ракетних ударів по Краматорську. Вороги вдарили по приватному сектору є руйнування житлових будинків.

08:52 З 24 лютого ЗСУ знищили вже 43 200 окупантів. Лище за останню добу вороже військо зменшилось на 200 осіб.

Втрати ворога:

танків – 1849 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 4108 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 975 (+1) одиниць,

РСЗВ – 261 (+0) одиниця,

засоби ППО – 136 (+2) одиниць,

літаків – 233 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 193 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) одиниць,

крилаті ракети – 185 одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) одиниця,

спеціальна техніка – 90 одиниць.

08:43 У ніч проти 12 серпня росіяни гатили з РСЗВ по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. Постраждав 12-річний хлопчик, який потрапив до лікарні.

08:30 Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 11 серпня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 3 – у Бахмуті, 2 – у Кураховому, по одному – в Мар'їнці та Авдіївці. Поранення дістали 14 осіб.

08:11 В тимчасово окупованій Алушті чоловік виловив з моря частину ракету від зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир С-1". Він – на озброєнні російської армії. Пляж довелось оточити, на місце прибули вибухотехніки.

7:45 Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що вночі жителі міста чули звуки, що були схожі на вибухи. Проте інформації про "прильоти" від ДСНС не було. Міський голова закликав бути пильними та не нехтувати попередженнями про повітряну небезпеку.

07:15 У Генштабі повідомили, що найважчі бої зараз відбуваються на Бахмутському напрямку. росіяни обстрілюють всю лінію зіткнення з артилерїі та танків, а також б'ють з авіації. Ворог досяг часткового успіху у напрямку Горлівка – Зайцеве.

Наступальні бої біля Івано-Дар'ївки, Виїмки, Бахмута, Веселої Долини та Кодеми успіху окупантам не принесли. Проте вони перегрупувались і бої біля Кодеми продовжились.

Тривають запеклі бої і біля селища Піски. Спроби ворога захопити Спартак та Мар'їнку провалились.

06:19 В Україні судитимуть російського військового, який розстріляв мирного жителя на Київщині. Снайпер окупантів у лютому 2022 року вбив чоловіка у селі Перемога.

05:14 Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що війна втратить популярність в росії, якщо окупанти втратять одне з захоплених міст. Щодо звільнення Херсона, то за один місяць – це малоймовірно, більше реально – за два.

03:27 У ніч проти 12 серпня росіяни знову атакували Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомив про щонайменше 5 вибухів. Постраждали Слобідський, Київський та Новобаварський райони міста.

02:09 На Півдні ворог намагався атакувати українські позиції, використовуючи авіацію. Внаслідок удару "Смерчем" по Березнегуватому був поранений місцевий житель.

01:21 Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, щоб виїхати з окупованого міста потрібно чекати 3 – 5 місяців у черзі. Практично весь цей час людям необхідно перебувати в фільтраційних таборах. Літні люди можуть потрапити на підконтрольну Україні територію без черги, проте дорога займає до 5 діб.

01:13 Під час засідання Радбезу ООН голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що особисто хоче очолити делегацію для відвідин Запорізької АЕС. Проте це можливо лише у випадку, коли буде налагоджена співпраця організації з обома сторонами конфлікту.