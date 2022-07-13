Українська авіація вже завдала окупантах 1700 групових авіаударів

З початку повномасштабного вторгнення росії українська авіація завдала 1700 по окупантах. ЗСУ гатили по позиціях, складах, техніці та живій силі росіян.

За минулу добу 12 липня Повітряні Сили ЗСУ знищили до тридцяти одиниць техніки окупантів. Про це повідомляє їхнє командування.

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Українська штурмова авіація вражає результатом

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії ударна авіація Повітряних Сил завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ,

– мовиться в повідомленні.

За добу 12 липня Повітряні сили ЗСУ знищили склад боєприпасів ворога на Південнобузькому напрямку. Окрім того, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили скупчення озброєння та військової техніки на Ізюмському та Донецькому напрямках.

Останні новини про успіх ЗСУ

Українські військові 12 липня знищили ворожий склад з боєприпасами на Півдні. Він був розташований у Чарівному.

На Донеччині 12 липня російські окупанти намагалися просунутися у напрямку Спірне – Івано-Дар'ївка. Однак загарбники зазнали втрат від кинджального вогню ЗСУ й змушені були відійти.

Також українські захисники успішно відбили декілька ворожих штурмів у районі Дементіївки на Харківщині. Поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки ворог вів штурмові дії, аби покращити тактичне положення. Проте українські захисники вміло оборонялися та завдали окупантам значних втрат.

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