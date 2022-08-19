Вибухи в українських містах і удар ЗСУ по Каховському мосту: основне за 177 день війни

Українські військові дають відсіч російським окупантам, які нищать наші міста. Найбільш напружена ситуація залишається на Сході нашої країни.

Про перемоги та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:48 Жителі Харкова повідомили про потужні вибухи під ранок 19 серпня. Ймовірно, "приліт" був до оголошення тривоги. Місцеві писали про влучання 4 ракет. Підтверджень від влади не було.

05:29 Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що є метою України у відновленні своїх кордонів. Він вважає, що всі окуповані території повинні повернутися разом з Кримом та Донецьком і Луганськом.

04:47 ЗСУ за добу 18 серпня двічі проводили наступальні дії, щоб звільнити нові населені пункти на Півдні. Під час однієї з атак, захисники зустрілися з двома російськими десантно-штурмовими підрозділами.

Під час зустрічного бою окупантам завдали вогневого ураження. Внаслідок цього росіяни були змушені відійти на вихідні позиції, втративши:

танки,

броньовану техніку,

особовий склад.

04:10 У Миколаєві одразу після оголошення тривоги в ніч на 19 серпня пролунали кілька вибухів. Також гуділи сирени в кількох інших регіонах.

Також після 4 години ранку приблизно на 10 – 15 хвилин оголошували тривогу в Одесі та на Херсонщині. Жителі окупованого Херсону повідомляють в мережі, що теж чули вибухи. Ймовірно, це були звуки "вильотів" від російської техніки.

03:51 Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що на фронті й справді можна очікувати "гострих подій" у серпні – вересні, як це повідомляла розвідка. Зокрема:

зі сторони росії, адже окупанти постійно хочуть підтиснути ЗСУ і кудись пройти;

з боку захисників можна очікувати контрнаступальних дій.

03:35 росіяни в ніч на 19 серпня вкотре обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. У місті було кілька "прильотів". Жителів району просили не покидати свої укриття. Обстріли були зі ствольної артилерії.

02:47 ЗСУ вкотре вдарили по Каховському мосту. Підтверджені втрати окупантів становлять: