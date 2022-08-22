Більше російських ракет в морі, вибухи в окупованому Донецьку: основне за 180 день війни
Повномасштабна війна з росією триває вже 180 днів. ЗСУ продовжують боронити рідну землю та відбивати атаки ворогів.
Про перемоги та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу.
06:06 Фахівці американського Інституту вивчення війни заявили, що імпульс російських окупантів у бік Бахмута й Авдіївки – вичерпаний. Атаки росіян на Сході України досягають кульмінації, тому далі, ймовірно, триватимуть незначні просування.
Водночас аналітики зазначили, що росіяни не можуть перетворити тактичні досягнення в оперативні успіхи. За цей час ЗСУ встигають відновити обороноздатні позиції.
05:01 У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи. Місцеві мешканці заявили про "приліт" на склад боєприпасів у Будьонівському районі міста. Вибухи та детонація боєприпасів була така гучна, що розбудила половину Донецька.
02:53 Держава-агресорка посилила свій флот у Чорному морі. Тепер там перебувають 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", які загалом мають понад 30 смертоносних снарядів. Вони готові завдавати ракетні удари по Україні.
02:14 Українські військові посилили вогневий контроль Каховського мосту на Півдні. Тепер ворожій армії буде важче ним користуватися.
02:06 На Півдні за добу ЗСУ ліквідували 20 путінських солдатів. Вони завдали 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили ворога, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки. Вслід за крейсером "Москва" відправилися:
- гармата "Гіацинт-С",
- гаубиця "Мста-С",
- 2 пускові установки
- "С-300",
- радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів "Небо-М" тощо.
00:31 Президент Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українців. Він зазначив, що на нас чекає важливий тиждень, адже Україна відзначатиме День Незалежності. За словами глави держави, її у нас ніхто не може відібрати.
Головне зі звернення Зеленського:
- Якщо росія проведе "судилище" над українськими полоненими у Маріуполі, то відріже себе від можливості переговорів;
- Україна проінформувала міжнародних партнерів про можливі ворожі провокації цього тижня.
Дивіться звернення президента до українців: відео