Ракетні обстріли Запоріжжя та "бавовна" у Донецьку і Токмаку: основне за 182 день війни

Українські захисники та захисниці рівно 6 місяців відважно протистоять ворогу. Всі разом – дипломати, політики, військові, лікарі, підприємці та звичайні люди – наближаємо нашу перемогу.

Про перемоги та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну обстановку в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:53 Під ранок Дня Незалежності повітряні тривоги пролунали у низці областей. Нагадуємо про те, що ворог надзвичайно підступний, тож не варто ігнорувати сирени у цей і наступні дні. Це може врятувати вам життя.



Карта повітряних тривог зранку 24 серпня виглядає так / Скриншот карти

05:01 Майже через годину надійшла офіційна інформація щодо Запоріжжя. Стало відомо, що під час другої за ніч атаки ворог знову влучив в інфраструктурний об'єкт, повідомив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв. Що це був за об'єкт не повідомляють, але відомо, що на місці влучання вже працюють екстрені служби.

04:03 Невдовзі надійшли повідомлення від мешканців Запоріжжя. Вони повідомили, що в місті знову пролунали потужні вибухи. Зауважимо, що станом на 04:10 офіційної інформації про це не надходило.

03:27 У багатьох областях України пролунали сирени. Під час повітряної тривоги мешканці Дніпра чули звуки, подібні до вибухів.

02:37 В ОК "Південь" поділилися актуальним зведенням за минулу добу. У відомстві зауважили, що ЗСУ вдарили як по живій силі ворога, так і по техніці у регіоні. Серед втрат окупантів:

13 одиниць особового складу;

самохідна гаубиця "Мста-С";

3 одиниці автомобільної техніки;

та склад боєприпасів у Нововоскресенському.

01:27 Тим часом користувачі мережі розповідають про чергові вибухи в окупованому Донецьку та Токмаку. Місцеві телеграм-канали повідомили, що в Донецьку спалахнула пожежа. Зауважимо, що російські пропагандисти продовжили губитися у свідченнях. Спочатку вони повідомляли про "роботу ППО", а потім – пожежі у будинках.

00:46 У ніч проти 24 серпня російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Це буквально за кілька хвилин підтвердив очільник ОВА Олександр Старух. Він тоді зазначив, що дані щодо постраждалих уточнюються. Водночас відомо, що під ворожу атаку потрапив об'єкт інфраструктури у Шевченківському районі.