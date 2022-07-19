Обстріли Слов'янська та Краматорська, Угорщина про транзит зброї: основне за 146 день війни

Збройні Сили України продовжують тримати оборону у війні з російськими загарбниками. Найбільш напружена ситуація на Сході та Півдні нашої країни, де загарбники не припиняють обстріли.

Головні події 146 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Все найважливіше – читайте далі.

19:45 У різних районах Харкова, а також в області повідомили про вибухи. В цей час на Харківщині – повітряна тривога.

19:16 росіяни в окупованому Маріуполі позбавляють місцевих жителів їхнього житла. Так звана "влада" вирішила заборонити право власності на нерухомість усім українцям, які не пройшли "реєстрацію". Загарбники планують "націоналізовувати" майно у тих людей, які є "невигідними".

19:00 Депутат держдуми лєонід слуцький вирішив полякати офіційний Київ. російський політик каже, що у випадку відновлення перемовин росія висуватиме "жорсткіші умови".

18:38 У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог має частковий успіх в Покровському. Вороги пробують закріпитись на південних околицях населеного пункту. Натомість спроби росіян просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС завершились безуспішно.

18:33 У Новій Каховці знову повідомили про вибухи: ймовірно, що вкотре детонують боєприпаси. У місті оголосили повітряну тривогу.

Вибухи у Новій Каховці / Відео СтатКом ЗСУ:

18:13 На ЗАЕС росіяни вкотре порушили ядерну безпеку. Вони вдерлися на територію радіаційної зони блоку №2. При цьому вороги могли залишити там вибухівку або зброю.

17:31 Окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. В Нікополі під вогонь з "Градів" потрапила база відпочинку, на щастя, постраждалих немає. З "Ураганів" вороги гатили по Великій Костромці, а зі ствольної артилерії – по Мар'янському.

Також у небі над Криворізьким районом українські військові збили ворожий безпілотник. Це був "Орлан-10", який проводив розвідку.

17:29 У Вінницькій ОВА розповіли про потерпілих під час моторошного ракетного обстрілу. У ніч проти 19 липня померла 25-та жертва удару – 45-річна лікар-невролог. В лікарнях досі перебувають понад 50 осіб. 8 – у дуже важкому стані. В 20-річної дівчини – 98% опіків тіла, її стан критичний. Кількох пацієнтів перевезли на лікування до Львова.

16:53 Угорщина змінила свою позицію щодо транзиту зброї для України через свою територію. Як повідомив заступник голови МЗС Угорщини Леванте Мадяр, офіційний Будапешт не змінив своєї позиції щодо постачання озброєння Києву, проте пропускати іноземне через угорську територію дозволить.

16:34 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що обласний центр хочуть закрити на кілька днів, аби провести спецоперацію з виявлення колаборантів. Жодних деталей щодо цього наразі невідомо.

16:14 В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що в Херсонській області відбувається контрнаступ ЗСУ, проте його деталей не розголошують. Тим часом, за інформацією нашої розвідки, на окупованих територіях росіяни посилюють поліцейський режим.

15:49 Херсонський активіст Володимир Молчанов каже, що гауляйтери, яких призначили росіяни, не можуть розібратись між собою. Проблеми через те, що за зрадниками стоять різні групи осіб.

15:33 В Донецькій ОВА розповіли деталі обстрілів Краматорська та Слов'янська. У Краматорську вороги поцілили по самому центру міста: один загиблий та ще 5 – поранені. Проте це можуть бути не остаточні цифри. Після влучання ракет по приватному сектору Слов'янська теж загинула людина, ше 2 осіб – поранені.

15:25 СБУ зібрала докази ядерного тероризму росіян в зоні відчуження. Армія агресора пошкодила приміщення, замінувала територію, спровокувала пожежі. Військові держави-агресорки погрожували персоналу, таким чином збільшивши ризик допущення помилок.

14:47 Під моторошний ворожий обстріл потрапив Слов'янськ, що на Донеччині. За словами мера Вадима Ляха, снаряди потрапили по житлових будинках, під руїнами залишаються люди.

Жахливий обстріл Слов'янська / Відео Вадим Ляха

14:43 Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про 7 пакет санкцій проти росії, який має запровадити ЄС. Серед обмежень – ембарго на російське золото. Також під санкції потраплять Уральська гірничо-металургійна компанія та юнармія. Жорсткіші обмеження мають ввести і проти "Сбербанку".

14:28 Як розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, вранці ЗСУ завдали удару в районі Антонівського мосту в обласному центрі. Саме за мостом окупанти влаштували "центр обслуговування".

14:18 Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов підтвердив, що Україна готується до того, аби знищувати чорноморський флот росії в окупованому Криму. Робитимуть це зі зброї, яку нададуть західні партнери. Разом з тим українські військові нарощують власні протикорабельні ракети.

13:41 Ворог вдарив авіаційними ракетами по центральному районі Краматорська. Попередньо відомо про щонайменше одну жертву. Наразі на місці події працюють вибухотехніки та рятувальники.

12:37 Українській владі вдалося провести чергову операцію з передачі тіл загиблих. Цього разу додому повернули тіла 45 захисників.

12:17 Загарбники завдали авіаційного удару по промзоні Курахівської громади Донецької області. Жертв та постраждалих немає, а інформацію про руйнування ще уточнюють.

11:55 російські окупанти активізувалися в Чорному морі. Зокрема вони вирішили посилити охорону мосту через Керченську протоку. Загарбники бояться, що ЗСУ завдадуть удару по мосту й знищать їхній стратегічний об'єкт. Адже саме по Кримському мосту вороже військо перекидає свої резерви.

11:39 На Сході та Півдні України оголосили повітряну тривогу. Мешканці тимчасово окупованого Херсона повідомили про звуки вибухів та стовп диму в районі Антонівського мосту.

11:34 російські військові збили свій же літак в небі над Алчевськом. Це так окупанти намагалися перехопити ракети HIMARS, які запустили ЗСУ. Однак новітній Су-34М відправився вслід за крейсером "Москва".

10:47 Унаслідок обстрілів Одеської області постраждала новонароджена дитина. Малюка госпіталізували, щоб обстежити. На щастя, постраждале немовля перебуває у стабільному та не важкому стані.

10:33 Прикордонники розповіли, що ворог обстріляв Сумську та Чернігівську області зі своєї території. Загалом зафіксували:

40 "прильотів";

40 реактивних снарядів;

5 артвибухів.

Руйнувань зазнали житлові будинки українців.

10:05 На окупованій Луганщині росіяни мобілізують до свого війська навіть ув'язнених. Інших чоловіків вони виманюють пропозиціями роботи.

09:58 На жаль, зросла кількість жертв ракетного обстрілу Вінниці. Вночі у лікарі померла Наталя Фальштинська. Відомо, що жінка працювала лікаркою у медзакладі "Нейромед", який атакувала російська ракета. У померлої залишилося 3 дітей.

09:40 російські окупанти намагалися просунутися з Золотарівки Луганської області у сторону Донеччини. Упродовж минулої доби вони вели штурмові дії одразу за чотирма напрямками, а Верхньокам'янське атакували з двох боків. За словами голови ОВА Сергія Гайдая, багато де ЗСУ зупинили ворожий наступ, однак подекуди бої ще тривають.

09:28 Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що ввечері росіяни обстріляли з мінометів Білопільську громаду. Загалом було 5 "прильотів", одна людина зазнала поранень.

Уночі ворог почав гатити по Краснопільській громаді. На щастя, минулося без постраждалих.

08:50 За минулу добу ЗСУ знищили:

100 російських окупантів,

4 танки,

6 бойових броньованих машин,

2 артилерійські системи,

3 безпілотники,

крилату ракету,

14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Найбільше втрат вороже військо зазнало на Краматорському напрямку.

08:08 Уночі окупанти запустили по Нікополю на Дніпропетровщині 40 реактивних снарядів. Руйнувань зазнали 2 промислові підприємства, там спалахнули пожежі. Також пошкоджені приватні будинки та електромережі. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

08:06 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що впродовж доби росіяни обстрілювали обласний центр, а також Миколаївський та Баштанський райони. Унаслідок обстрілів загорілося поле.

Від 7 години ранку ворог гатить по селу Широке.

08:03 Актуальне зведення Генштабу про ситуацію на фронті:

ЗСУ відбили наступи й штурми окупантів біля Удів, Гусарівки, Спірного, Семигір'я, Вершини та Вуглегірської ТЕС;

росіяни намагаються вести наступ в напрямку Григорівки. Бій триває;

через колосальні втрати противник продовжує незаконну мобілізацію на окупованому Донбасі;

серед російських військових неслов'янської національності зростає невдоволення командуванням. Адже саме їх найпершими кидають у гарячі точки;

на Півдні України противник облаштовує додаткові рубежі оборони;

У білорусі триває ротація військ, а на кордоні з Україною вони ведуть повітряну розвідку;

загроза ракетних ударів по території України все ще висока.

06:30 За даними американського Інституту вивчення війни, росіяни зосереджуватимуть свої сили на захоплені Сіверська та Бахмута. Слов'янськ для ворога наразі не в пріоритеті.

05:13 Українські артилеристи завдали росіянам втрат на Півдні. За добу ворог позбувся:

65 бійців;

комплексної апаратної зв'язки "Редут-2УС", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Крім того, ЗСУ атакували скупчення озброєння та склад боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади та склад боєприпасів біля Берислава. Об'єкти повністю знищені.

04:24 У Харкові під час повітряної тривоги місцеві мешканці почули вибухи. Ймовірно, звуки пролунали за містом. Наразі офіційної інформації немає.

04:02 Гроші на турецький безпілотник Bayraktar для Збройних Сил України почали збирати в Норвегії. Національну кампанію зі збору коштів запустив адвокат Бенгт Ерік Уолдоу. Якщо за 80 днів потрібну суму не зберуть, то гроші передадуть у фонд допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії.

02:47 Кількість постраждалих від ракетного удару по Одещині зросла до 6 осіб, серед них є дитина. З'ясувалося, що окупанти запустили свої смертоносні снаряди по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів області: будинках місцевих мешканців, будинку культури та школі. На місці події працювали 95 рятувальників та 16 одиниць техніки.

До речі, атакував ворог сплячих українців 7 ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Одну крилату ракету збили сили ППО.

Наслідки ракетного обстрілу села на Одещині / Фото "Одеса. Офіційно"

02:42 Розвідка Великої Британії заявила, що у ПВК "Вагнер" втрачає свою цінність – у неї почали закінчуватися професійні найманці. Через сильні втрати на війні проти України, компанія залучає до своїх лав вже людей без досвіду та навіть колишніх засуджених. До речі, найбільших втрат вагнерівці зазнали під час боїв у Попасній та Лисичанську.

00:57 росіяни завдали ракетного удару по Одещині. Спалахнули житлові будинки, 2 з них зруйновані вщент. Відомо, що 4 людей зазнали поранень. На місці події триває рятувальна операція.