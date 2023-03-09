19 повітряних цілей: Гуменюк розповіла про збиті російські ракети на Півдні

Усю ніч 9 березня російський агресор тероризував Україною. Однак наші сили ППО давали відсіч ворогу та збили багато ракет та беспілотників.

Загалом наша ППО знищила 19 повітряних цілей. Про це повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про збиття ракет на Півдні

За словами Гуменюк, ворог розподілив ракети на дві хвилі, а також намагався відволікати українську ППО. Окупанти запускали ракети Х-22, Х-101, Х-59 і "Калібри", які спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури.

Так, 9 ракет збили над Миколаївщиною, над Одещиною – знищили 6 ракет і один безпілотник. Також 2 ракети ліквідували над Херсонщиною.