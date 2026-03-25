Відповідну заяву зробив колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько.

За словами експерта, про подібні випадки раніше не було відомо. Аналітик пояснив, що пілот перебував на значній відстані від місця запуску комплексу Litavr.

Військовий аналітик зауважив, що це фактично означає, що наші захисники тепер здатні запускати безпілотники-перехоплювачі з безпечних місць. Це дозволяє говорити про нову тактику. Копитько переконаний, що тепер менш підготовлений персонал може розміщувати перехоплювачі на "пнях" по периметру країни і у визначених районах. Керувати ними можуть пілоти, які перебуватимуть у відносній безпеці.

Також він додав, що потрібен інтернет як у центрі управління, так і на пусковому майданчику. Аналітик підкреслив, що це відкриває нові можливості, зокрема, для стратегічного розміщення перехоплювачів у небезпечних зонах, проте з більшою безпекою для людей.

Копитько сказав, що Litavr вже виконує бойову роботу. Його застосовують, щоб перехоплювати та знешкоджувати ворожі БПЛА. Зокрема, він відпрацьовує по сотнях "Шахедів", "Герберів", "Блискавок", "Орланів", "Ланцетів" та інших.

Військовий аналітик розповів кілька деталей про розробку. За його словами,розробка системи Litavr почалась восени 2024 року, а через рік його вже поставили на серійне виробництво та постачання нашим бійцям.

Копитько додав, що Litavr може розвивати швидкість 350 кілометрів на годину, а політ може тривати до 15 хвилин. Він оснащений двома камерами, одна з яких призначена для денного використання, а інша – для тепловізійної зйомки. Експерт зазначив, що офіційно, заявлений радіус дії становить 36 кілометрів, однак джерела повідомляють, що насправді він може діяти на відстані до 60 кілометрів і досягати висоти 9,5 кілометрів.

Він також розповів, що бойова частина важить 500 грамів.

Підрив може відбуватися через кінетичний удар, самодетонацію при контакті з ціллю або навіть через активацію оператором. Копитько зауважив, що Litavr працює на інерційній системі наведення, яка не покладається на GPS. Натомість тут використовується автоматичне донаведення для точних ударів.