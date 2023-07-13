2 "Калібри", "Іскандер" з Криму та 20 "Шахедів": у Повітряних силах розповіли про нічну атаку

У ніч проти 13 липня російські загарбники атакували Україну "Шахедами" і крилатими ракетами "Калібр". Також було зафіксовано пуск однієї балістичної ракети.

На щастя, українська ППО спрацювала потужно. Відомо, що було знищено 20 дронів-камікадзе. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Деталі нічної атаки України

За словами Ігната, вночі 13 липня було зафіксовано "Шахеди", крилаті ракети та одну балістичну ракету типу "Іскандер-М". Балістику запустили з окупованого Криму – району Джанкой.

Дві крилаті ракети типу "Калібр" було запущено з Чорного моря – їх знищено на різних напрямках.

Також було зафіксовано ударні БПЛА типу "Шахед". Було 2 напрямки атаки – це Приморсько-Ахтарськ та з півночі – Курський напрямок.

Ігнат наголосив, що більшість дронів атакували Київщину. Саме там значна частина БПЛА була знищена.

Маємо успішну роботу ППО. Знищено 20 іранських "Шахедів". Усі БПЛА були уражені. Також знищено 2 крилаті ракети "Калібр",

– підкреслив речник Повітряних сил.

До речі, 13 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131". Окрім цього, пізно ввечері в небі над Дніпропетровщиною наші оборонці збили безпілотник агресора.

Згодом у Повітряних силах також підтвердили, що 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Також противник застосував дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну – "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).

"Унаслідок бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється. До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України", – розповіли у відомстві.

Зауважимо, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Росіяни атакували "Шахедами" Київщину