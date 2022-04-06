2 наших літаки проти 12 російських: деталі важкого бою біля Києва, який стався 2 березня

Український льотчик-винищувач Володимир з 40 бригади тактичної авіації обіцяє помститися окупантам за загибель побратима та за всі звірства, що вони накоїли в Бучі.

Він розповів про важкий повітряний бій, який стався вночі 2 березня поблизу Києва. Тоді загинув його друг, льотчик 1-го класу Олександр Бринжала, який посмертно отримав звання Героя України.

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2 українських льотчики боролися проти 12 російських

Тоді вночі два українських МіГ-29 вилетіли на перехоплення російських винищувачів. Спершу пілоти ЗСУ думали, що поблизу всього лиш 4 російських літаки. Але їх несподівано було більше: з різних напрямків почали атакувати 12 ворожих винищувачів.

Ми думали, їх усього четверо! Та вони одночасно атакували з кількох напрямків 12-ма літаками! Усе відбувалось миттєво! У ближньому бою наші шанси дещо вирівнюються, хоча кількісна та й технологічна перевага все ж на їхньому боці, – розповідає льотчик.

Тоді вдалося успішно відбитися від атаки росіян: українські пілоти знищили аж 3 ворожих літаки. Однак окупантам вдалося попасти у винищувач, в якому летів Олександр Бринжала. Побратим бачив, як його підбили, і до останнього вірив, що він встиг катапультуватися.

Володимир наголошує, що для росіян усі льотчики були Привидами! Після регулярних програних боїв окупанти вже не наважуються підлітати в зону дії ППО та входити у ближні повітряні бої. Вони цинічно обстрілюють ракетами "повітря-повітря" з далеких відстаней і одразу тікають.

Росіяни не зважають на правила війни

За словами Володимира, не варто вірити, що на війнах немає правил. Вони завжди є! Але росіяни чомусь взагалі на них не зважають. Один з цинічних випадків стався над Чорнобильською АЕС.

"Більш ніж місяць вони "чергували" над Чорнобильською АЕС. Це підло і ницо! Ми не могли їх збити, аби ця гидота раптом не впала на саркофаг чи якийсь уламок його не пошкодив", – каже Володимир.

Додамо, 8 березня майору Олександру Бринжалі також посмертно присвоїли орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Він був майстерним пілотом із великим досвідом: воював на сході в АТО/ООС, а також навчав молодих курсантів. Побратим Володимир обіцяє, що помститься окупантам за все.

Здавалося б, сильніше ненавидіти окупантів вже неможливо, та після загибелі Сашка, після того, що окупанти влаштували в Бучі та інших містах, ми просто мусимо їх винищити! Усіх до одного! Особливо, коли нам врешті зважаться передати сучасні винищувачі! І тоді впевнено прокричимо світу: "Розслабтеся! Ми перемогли!" – наголосив льотчик Володимир.

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