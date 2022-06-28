20 бойових вильотів: авіація ЗСУ накрила вогнем 2 ротні тактичні групи й склад боєприпасів Росії

Повітряні сили ЗСУ продовжують ліквідовувати російських окупантів. Зокрема, 27 червня наші бійці вкотре знищили ворожий склад боєприпасів.

Окрім цього, українські захисники ліквідували кілька десятків ворожої техніки. За добу вони здійснили приблизно 20 бойових вильотів.

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Повітряні сили знищили ворожі склад боєприпасів та техніку

У командуванні Повітряних сил Збройних Сил України розповіли, що за добу 27 червня ударна авіація завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів.

Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 20 групових бойових вильотів,

– мовиться у повідомленні.

Внаслідок авіаційних ударів українські захисники уразили:

склад боєприпасів,

позиції двох ротних тактичних груп російських окупантів.

Також вони знищили кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу окупаційної російської армії.

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Загальні втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабної війни Росія зазнає в Україні нищівних втрат. Станом на ранок 27 червня бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати орієнтовно 35 тисяч російських військових.

Окрім цього, наші захисники успішно нищать ворожу техніку. Зокрема, українські бійці вже спопелили:

1552 танки;

3687 бойових броньованих машин;

771 артилерійську систему;

243 реактивні системи залпового вогню;

101 засіб протиповітряної оборони;

217 літаків;

184 гелікоптери;

636 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня;

139 крилатих ракет;

14 кораблів та катерів;

2575 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

60 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що ці дані – неточні, адже підрахунок ворожих втрат ускладнюють активні бойові дії. Тому окупаційні війська могли втратити значно більше особового складу та техніки.

Окрім цього, Росія втрачає не лише звичайних солдатів, а й офіцерський склад. Зокрема, нещодавно у напрямку Сєвєродонецька ЗСУ ліквідували:

прапорщика Гапура Дакалова – командира п'ятого взводу спеціального полку імені Кадирова;

старшого сержанта Алі Бетишева – заступника командира четвертого взводу полку Кадирова.

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