24 Канал Новини України 20 дронів влучили на 15 локаціях: скільки збила ППО
27 квітня, 09:05
Оновлено - 09:32, 27 квітня

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Росія запустила 94 ударні дрони, з яких 20 влучили на 15 локаціях, а ППО збила 74 дрони різних типів.
  • Атака була здійснена з різних точок, включаючи Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське в Криму.
Під час атаки ударними безпілотниками в ніч на 27 квітня Росія запустила менше ста дронів, проте вони наробили шкоди. ППО збила більшість із них.

Деталі розповіли в Повітряних силах. Ворог атакував декілька регіонів України.

Скільки дронів збила ППО сьогодні? 

Загалом Росія запустила 94 ударні дрони, близько 60 із них – "Шахеди". Безпілотники запускали з Курська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, 
– мовиться в дописі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Які наслідки російських ударів уночі та зранку 27 квітня?

В Одесі пошкоджено житлові будинки, а також готель, фунікулер і склади. Є постраждалі. Також Росія вкотре вдарила по припортовій інфраструктурі – атаковано торгівельне судно та енергетичний об'єкт на території вантажного термінала.

