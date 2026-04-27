20 дронів влучили на 15 локаціях: скільки збила ППО
- Росія запустила 94 ударні дрони, з яких 20 влучили на 15 локаціях, а ППО збила 74 дрони різних типів.
- Атака була здійснена з різних точок, включаючи Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське в Криму.
Під час атаки ударними безпілотниками в ніч на 27 квітня Росія запустила менше ста дронів, проте вони наробили шкоди. ППО збила більшість із них.
Деталі розповіли в Повітряних силах. Ворог атакував декілька регіонів України.
Скільки дронів збила ППО сьогодні?
Загалом Росія запустила 94 ударні дрони, близько 60 із них – "Шахеди". Безпілотники запускали з Курська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– мовиться в дописі.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Які наслідки російських ударів уночі та зранку 27 квітня?
В Одесі пошкоджено житлові будинки, а також готель, фунікулер і склади. Є постраждалі. Також Росія вкотре вдарила по припортовій інфраструктурі – атаковано торгівельне судно та енергетичний об'єкт на території вантажного термінала.