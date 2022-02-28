20 вертольотів вилетіли до Києва з Білорусі протягом останніх 10 хвилин

Білоруси повідомляють, що приблизно 20 вертольотів вилетіли до Києва з території їхньої країни. Це сталося буквально протягом 10 хвилин.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що з білоруської території на українську прямують літаки.

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З Білорусі до Києва летять літаки

Білоруси повідомляють, що до 20 вертольотів вилетіли до Києва з території Білорусі,

– йдеться у повідомленні.

Це сталося протягом 10 хвилин.



З Білорусі до Києва летять літаки / Карта Держспецзв'язку

У війну можуть втягнути білоруську армію

Російський агресор продовжує використовувати Білорусь у війні проти України. Звідти українські землі цинічно обстрілюють, попри всі обіцянки Олександра Лукашенка не дозволяти цього. У Генштабі Збройних сил вважають, що Росія може залучити до війни проти українців ще й армію Білорусі.

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