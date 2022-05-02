200 добровольців з кожного округу: Росія активізує кампанію з набору нового "гарматного м'яса"

В Росії триває кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. При цьому перед кожним федеральним округом, крім Москви, поставили план – по 200 людей в армію щотижня.

Набиратимуть 200 " добровольців" щотижня

У Росії кажуть, перевагу надають тим, хто вже раніше проходив військову службу. Водночас у Москві набір не проводять.

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Військове керівництво Росії встановило чіткі "норми набору": для далекосхідного та сибірського федерального округів – це 200 "добровольців" щотижня. При цьому, в Москві набір взагалі не проводиться,

– розповіли в ГУР.

Для мотивування до проходження служби з "добровольцями" проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюють традиційні російські наративи про "колективний Захід" та "неіснуючу Україну".

"Добровольцям" обіцяють підвищене матеріальне забезпечення та пільги.

Намагаються "перекрити" колосальні втрати

Такі обсяги "добровольців", за задумом російського командування, мають допомогти відновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях на території України.

Планується формування кількох нових підрозділів. При підписанні контрактів надається перевага тим, хто раніше проходив військову службу,

– додали в українській розвідці.

Росія зазнала величезних втрат у війні проти України

Станом на 2 травня втрати ворога становлять вже 23 800 солдатів. Так, за останню добу додалось ще 300 ліквідованих російських загарбників.

За даними розвідки Великої Британії, Росія залучила аж 65% своїх наземних збройних сил. Але українські воїни вже ліквідували їх велику частину.

Також є інформація, що в Україні воюють саме елітні підрозділи російської армії. Саме вони, за даними розвідки, зазнають нечуваних втрат.

Для того, щоб відновитись, російській армії потрібні будуть роки.

Приблизно 60 – 70% підрозділів десанту, морської піхоти і спецвійськ Росії, які беруть участь у війні, вже не є боєздатними.

Так, Бен Воллес – міністр оборони Великої Британії – припустив, що 9 травня Володимир Путін оголосить загальну мобілізацію. Очільник Кремля може це зробити начебто для війни з "нацистами".

За даними ГУР, Росія вже використала не менше 95% підготовлених батальйонно-тактичних груп, "і цього все одно виявилось недостатнім для досягнення "успіху" у війні з Україною".

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