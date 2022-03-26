200 тисяч росіян залишили Росію, це величезний витік мізків і талантів, – Байден

Під час свого звернення у Варшаві 26 березня президент США Джозеф Байден зауважив, що росіяни стали жертвами путінського антидемократичного режиму. Це обернулося масовим відтоком кадрів.

Він зазначив, що Росія показала рекордні темпи еміграції за вкрай короткий період. Байден підкреслив, що росіяни покидають країну, щоб агресія Путіна не відрізала їх від решти цивілізованого світу, повідомляє 24 канал.

Читайте також Путін не має залишитися при владі, – Байден виступив у Варшаві: відео промови

Президент США згадав й про те, що Путін саджає своїх громадян за ґрати навіть через звичайний вихід на мирний протест, а всі незалежні ЗМІ у країні – закриті.

200 тисяч осіб вже покинули Росію

Байден зазначив, що вже 200 тисяч росіян покинули країну за один місяць. Він зауважив, що це – вкрай великий відтік мізків та талантів за такий короткий період.

Байден звернувся до росіян, зауваживши, що він неодноразово сидів за столом переговорів з російськими лідерами. Зараз він надіється, що вони здатні почути його слова:

Ви не наш ворог,

– підкреслив Байден.

Водночас він заявив, що вбивство невинних або бомбардування лікарень, шкіл, пологових будинків, блокада міст – не є діями великої держави.

Дивіться виступ Байдена у Польщі: