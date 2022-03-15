200 тисяч за один: на Prozorro оголосили тендер на закупівлю підбитих танків окупанта

Близнюківська селищна рада, що на Харківщині, шукає підрядника, який продасть підбиті російські танки. Їх кількість сягає п'ятисот.

Вказують, що готові купувати б/у, горілі та без башти. Бюджет – 100 мільйонів гривень.

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На Prozorro оголосили тендер на підбиті російські танки

Таке оголошення Близнюківська селищна рада оголосила на платформі Prozorro. Це система публічних закупівель, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю різних товарів.

Танки б/у можна без башти, горілі з кацапських військових частин,

– йдеться в оголошенні.

Згідно з "тендерною документацією", придбати хочуть 500 одиниць техніки. Бюджет закупівлі — 100 мільйонів гривень. Тобто по 200 тисяч за одну підбиту російську військову машину. Втім, сума може й знизитися під час торгів.

Зазначається, що потенційні підрядники вже поцікавилися у замовника, чи мають входити до комплекту поставки полонені танкісти.

Також вони пообіцяли докласти максимум зусиль, щоб запропонувати різноманітний асортимент.

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