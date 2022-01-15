200 тисяч заражених українців щодня, – лікар про небезпеку через Дельтакрон

Якщо в Україні пошириться Дельтакрон, кількість щоденних нових випадків захворювання зросте. Це новий штам коронавірусу, про який заявили вчені з Кіпру.

Про це у своєму телеграм-каналі лікар Тарас Жиравецький. Зазначимо, що він є радником міського голови Львова щодо медичних питань.

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Чим небезпечний Дельтакрон

За словами медика, гібрид штамів Дельта та Омікрон, ймовірно, стане серйозним викликом для усього світу. Адже цей варіант, як попередньо заявили вчені, швидко поширюється й має досить складний перебіг.

З огляду на це, Дельтакрон може спровокувати новий спалах COVID-19. Це загрожує тим, що кожного дня в Україні фіксуватимуть до 200 тисяч нових випадків інфікування. При цьому, до 5% хворих (10 тисяч) потребуватимуть госпіталізації.

Це песимістичний сценарій, але він можливий у будь-якій країні при домінуванні Дельтакрону. Можливо до цього часу з‘являться ефективні ліки,

– припустив лікар.

Є й позитивний сценарій

Водночас він наголосив, що є й оптимістичний сценарій. Згідно з ним, Дельтакрон не поширюватиметься через домінування Омікрону. У такому випадку наступна хвиля коронавірусу може стати останньою зі складних для українців. "Адже ті 5 – 6 мільйонів, які ще не перехворіли, перехворіють за 2 – 3 місяці", – пояснив Журавецький.

Що відомо про Дельтакрон: основне

Так називають новий варіант COVID-19, який нібито має генетичне походження Дельти з деякими мутаціями Омікрону. Вперше про його виявлення заявили науковці з Кіпру.

У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, що поки немає підстав говорити про комбінацію двох штамів COVID-19. Мовляв, Дельтакрон може бути результатом забруднення зразка.

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